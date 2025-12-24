Gică Craioveanu, sfat important pentru Radu Drăgușin: „Să plece acum de la Tottenham” - Antena Sport

Gică Craioveanu i-a dat un sfat important lui Radu Drăgușin. Fostul jucător a declarat că fundașul de 23 de ani ar trebui să plece de la Tottenham chiar din această iarnă.
Radu Drăgușin s-a recuperat după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Fundașul a fost în lotul lui Tottenham la duelul din runda trecută cu Liverpool.
Gică Craioveanu, sfat important pentru Radu Drăgușin
Gică Craioveanu a transmis că lui Radu Drăgușin îi va fi dificil să-și facă loc în echipa de start a lui Tottenham, ținând cont că Micky van de Ven și Cristian Romero sunt titulari indiscutabili.
De asemenea, Craioveanu a transmis că poate Drăgușin ar fi făcut mai bine să aleagă Bundesliga, atunci când s-a transferat la Tottenham, în iarna anului trecut. La momentul respectiv, fundașul român a fost dorit de Bayern Munchen.
„El trebuie să plece acum, ca să joace, mai ales că cei doi sunt de neclintit acolo, Romero este unul dintre cei mai valoroși fundași centrali.
A avut și ghinionul ăsta că a ales Tottenham, a avut oferta aia din Germania, poate era mai bine să meargă acolo, era un campionat mai pe stilul lui.
Nu-l văd pe Drăgușin să dea cu coatele, să lupte cot la cot cu adversarii”, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport.
Radu Drăgușin este cel mai bine cotat jucător român, el valorând suma de 22 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Fundașul mai are contract cu Tottenham până în 2030.
