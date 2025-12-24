„Te oprești și asculți”. Imagini savuroase cu Radu Drăgușin la Tottenham. Românul, în centrul atenției - Antena Sport

Radu Drăguşin este protagonistul unor imagini inedite distribuite de Tottenham în social media. Participant la un “concurs de talente”, Drăguşin îşi arată abilităţile la cimpoi.

“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi”, notează Tottenham pe Facebook, amuzându-se de situaţie.

Imagini savuroase cu Radu Drăgușin la Tottenham

Întregul flmuleţ a fost postat de club pe YouTube. Alături de Drăguşin, la “concursul de talente” participă Rodrigo Bentancur, Antonin Kinsky, Archie Gray, Dominic Solanke. Cei patru şi-au arătat abilităţile în domenii care le-au picat la ruletă, iar în cazul lui Drăguşin cimpoiul a fost varianta nimerită.

Ceilalţi au trebuit să facă animale din baloane, să fie ventriloc, să jongleze sau să ia rolul de rapper.