Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă

Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă

Dan Roșu Publicat: 24 decembrie 2025, 17:16

Comentarii
Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă

Lindsey Vonn - Profimedia Images

Strălucitoare încă de la începutul sezonului de Cupă Mondială, americanca în vârstă de 41 de ani Lindsey Vonn este oficial selecţionată pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina D’Ampezzo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vonn, care a revenit în competiţie în urmă cu puţin peste un an, după o pauză de mai bine de cinci ani, a atins în această iarnă un nivel excepţional: are patru podiumuri, dintre care o victorie în cinci curse, şi conduce clasamentul Cupei Mondiale de coborâre după trei starturi.

Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă

Rezultatele sale excelente, cu mult înaintea celorlalte americance, îi asigură un bilet pentru proba olimpică de coborâre programată la 8 februarie la Cortina d’Ampezzo, staţiune emblematică a circuitului mondial, unde s-a impus deja de douăsprezece ori (şase coborâri, şase super-G).

Vonn a participat deja la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă, câştigând titlul la coborâre şi bronzul la super-G la Vancouver în 2010, înainte de a obţine o nouă medalie de bronz la coborâre la Pyeongchang în 2018.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Observator
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
Fanatik.ro
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
17:05
EXCLUSIVCristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: “A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică”
16:58
Șoc la viitoarea adversară a FCSB-ului. Președintele echipei, depistat pozitiv la testele antidrog
16:43
Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat s-ar putea întoarce
16:30
Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun: „Să ne pună Moșul vreo 3-4 jucători sub brad”
16:09
Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil”
15:58
Ionuț Radu i-a dat pe spate pe spanioli! Românul, în echipa lui în La Liga: “Nu a mai făcut-o nimeni în ultimii ani”
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia 6 Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”