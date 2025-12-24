Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă - Antena Sport

Strălucitoare încă de la începutul sezonului de Cupă Mondială, americanca în vârstă de 41 de ani Lindsey Vonn este oficial selecţionată pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina D’Ampezzo.
Vonn, care a revenit în competiţie în urmă cu puţin peste un an, după o pauză de mai bine de cinci ani, a atins în această iarnă un nivel excepţional: are patru podiumuri, dintre care o victorie în cinci curse, şi conduce clasamentul Cupei Mondiale de coborâre după trei starturi.
Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă
Rezultatele sale excelente, cu mult înaintea celorlalte americance, îi asigură un bilet pentru proba olimpică de coborâre programată la 8 februarie la Cortina d’Ampezzo, staţiune emblematică a circuitului mondial, unde s-a impus deja de douăsprezece ori (şase coborâri, şase super-G).
Vonn a participat deja la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă, câştigând titlul la coborâre şi bronzul la super-G la Vancouver în 2010, înainte de a obţine o nouă medalie de bronz la coborâre la Pyeongchang în 2018.
