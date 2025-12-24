Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Există precedent, la Ronaldo”. Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș, înainte de baraj - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | „Există precedent, la Ronaldo”. Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș, înainte de baraj

„Există precedent, la Ronaldo”. Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș, înainte de baraj

Viviana Moraru Publicat: 24 decembrie 2025, 19:16

Comentarii
Există precedent, la Ronaldo”. Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș, înainte de baraj

Mircea Lucescu / Sport Pictures

Mircea Lucescu a oferit declarații despre situația lui Denis Drăguș, înaintea barajului cu Turcia pentru calificare la World Cup 2026. După eliminarea din meciul cu Bosnia, atacantul a primit o suspendare de două partide.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drăguș a ispășit deja un meci de suspendare în finalul calificărilor, el nefiind în lotul „tricolorilor” pentru meciul cu San Marino. 

Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș 

A doua partidă pe care Denis Drăguș ar urma să o rateze ar fi chiar cea „de foc” cu Turcia, din martie. Mircea Lucescu a transmis însă că Federația va face Apel, pentru ca suspendarea atacantului să fie redusă la un singur meci. 

„Il Luce” a dat exemplu ce s-a întâmplat cu Cristiano Ronaldo, care în penultima etapă din preliminarii a fost eliminat. După cartonașul roșu încasat în meciul cu Irlanda, CR7 a primit o suspendare de trei etape, însă doar una executorie. Lusitanul va efectua celelalte două meciuri din suspendarea primită dacă în decursul unui an va mai greși în partidele naționalei.  

„Pentru Drăguș e clar că există un singur demers pe care-l vom face. Este vorba despre formularea unui Apel, astfel încât să încercăm să obținem diminuarea suspendării lui. 

Reclamă
Reclamă

Există destule precedente, inclusiv la Ronaldo, în care sancțiunea pentru eliminare a fost de o singură etapă. Asta dorim să obținem și pentru Denis, astfel încât să-l avem disponibil cu Turcia”, a declarat Mircea Lucescu, conform gsp.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Observator
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, atac la Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani: „Ne-am săturat de furturi din partea acestei clone!”
Fanatik.ro
Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, atac la Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani: „Ne-am săturat de furturi din partea acestei clone!”
20:29
Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: „Îl aștept să joace la club, să ajute naționala”
20:20
EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
19:59
„Ar fi o prostie”. Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc
18:56
EXCLUSIVGică Craioveanu, sfat important pentru Radu Drăgușin: „Să plece acum de la Tottenham”
18:16
Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu: „Atunci vor avea o șansă”
17:51
VIDEO„Te oprești și asculți”. Imagini savuroase cu Radu Drăgușin la Tottenham. Românul, în centrul atenției
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia 6 Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”