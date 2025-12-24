„Există precedent, la Ronaldo”. Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș, înainte de baraj - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit declarații despre situația lui Denis Drăguș, înaintea barajului cu Turcia pentru calificare la World Cup 2026. După eliminarea din meciul cu Bosnia, atacantul a primit o suspendare de două partide.
Drăguș a ispășit deja un meci de suspendare în finalul calificărilor, el nefiind în lotul „tricolorilor” pentru meciul cu San Marino.
Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș
A doua partidă pe care Denis Drăguș ar urma să o rateze ar fi chiar cea „de foc” cu Turcia, din martie. Mircea Lucescu a transmis însă că Federația va face Apel, pentru ca suspendarea atacantului să fie redusă la un singur meci.
„Il Luce” a dat exemplu ce s-a întâmplat cu Cristiano Ronaldo, care în penultima etapă din preliminarii a fost eliminat. După cartonașul roșu încasat în meciul cu Irlanda, CR7 a primit o suspendare de trei etape, însă doar una executorie. Lusitanul va efectua celelalte două meciuri din suspendarea primită dacă în decursul unui an va mai greși în partidele naționalei.
„Pentru Drăguș e clar că există un singur demers pe care-l vom face. Este vorba despre formularea unui Apel, astfel încât să încercăm să obținem diminuarea suspendării lui.
Există destule precedente, inclusiv la Ronaldo, în care sancțiunea pentru eliminare a fost de o singură etapă. Asta dorim să obținem și pentru Denis, astfel încât să-l avem disponibil cu Turcia”, a declarat Mircea Lucescu, conform gsp.ro.
