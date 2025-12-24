Ionuț Radu, interviu în spaniolă la jumătate de an după ce a semnat cu Celta: „E top” - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 24 decembrie 2025, 17:36

Ionuț Radu, în timpul unui interviu pentru Marca

Ionuț Radu a oferit un interviu în limba spaniolă, la jumătate de an după ce a semnat cu Celta Vigo. Portarul român de 28 de ani a oferit declarații despre toate celelalte echipe la care a evoluat în cariera lui. 

Ionuț Radu a dezvăluit că se simte excelent la Celta Vigo, el fiind titular indiscutabil la formația din La Liga.  

Ionuț Radu a primit întrebări-fulger din partea spaniolilor, cu privire la fostele lui echipe. El a subliniat că împrumuturile constante nu erau benefice pentru el, însă a avut de învățat de la fiecare echipă pe la care a trecut. 

Inter: Mi-a oferit foarte mult, le sunt recunoscător celor de acolo. 

Avellino: Prima mea experiență în fotbalul profesionist. 

Genoa: Primul sezon în Serie A, un an foarte bun. 

Parma: Prefer să nu vorbesc. 

Cremonese: Am învățat multe, chiar dacă a fost greu. 

Auxerre: O experiență foarte bună. 

Bournemouth: Premier League, o experiență incredibilă. 

Venezia: A fost renașterea mea. 

Celta: Celta este top.

Ulterior, Ionuț Radu a vorbit și despre sezonul pe care îl are la Celta Vigo, mărturisind că și-a dorit enorm să semneze cu formația din La Liga. 

„Sunt foarte fericit și foarte mândru, dar mai ales pentru echipă, pentru că avem un sezon foarte bun. Trebuie să continuăm în acest ritm și să ne dorim și mai mult. 

Când mi s-a spus că Celta este interesată de mine, i-am spus imediat impresarului meu că este echipa la care vreau să ajung. Sunt aici și sunt foarte fericit. 

În viață nimic nu este sigur, trebuie să muncești pentru ceea ce îți dorești. Am venit cu multă umilință, știind că este un club de top și că trebuie să muncești pentru a-ți câștiga locul. Avem trei portari buni, concurența este sănătoasă, iar decizia finală aparține antrenorului. 

Am fost la Inter, dar am petrecut mulți ani sub formă de împrumut, iar asta m-a afectat puțin. Unui jucător împrumutat îi este mai greu să-și găsească locul. Acum sunt fericit pentru că am găsit constanță”, a spus Ionuț Radu. 

