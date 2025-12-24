„Ar fi o prostie”. Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc - Antena Sport

Sorin Cârțu a oferit o reacție clară despre lupta pentru play-off, după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc. Președintele oltenilor a declarat că ar fi o „prostie” ca primele patru echipe din clasament să piardă play-off-ul, în 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, Sorin Cârțu a declarat că Universitatea Craiova va avea o misiune extrem de dificilă în a-și îndeplini obiectivul, anume câștigarea titlului.

Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc

Sorin Cârțu a transmis că titlul este mai greu de obținut decât calificarea în „primăvara europeană”, pe care oltenii au ratat-o dramatic după înfrângerea cu AEK Atena, scor 2-3.

„E mai greu acest obiectiv (n.r. titlul) decât primăvara europeană. Avem șanse mari să-l câștigăm. Noi de multe ori am fost în zone de confort, de fiecare dată s-a întâmplat ceva.

(n.r. despre play-off și lupta la titlu) E prea devreme, stai să vedem componența play-off-ului. Zic eu că acum nu este stabil, nu prea cred eu că din primele 4 (n.r. Universitatea Craiova, Rapid, FC Botoșani, Dinamo) ar fi probleme.