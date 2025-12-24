„Ar fi o prostie”. Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc - Antena Sport

Sorin Cârțu a oferit o reacție clară despre lupta pentru play-off, după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc. Președintele oltenilor a declarat că ar fi o „prostie” ca primele patru echipe din clasament să piardă play-off-ul, în 2026.
De asemenea, Sorin Cârțu a declarat că Universitatea Craiova va avea o misiune extrem de dificilă în a-și îndeplini obiectivul, anume câștigarea titlului.
Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc
Sorin Cârțu a transmis că titlul este mai greu de obținut decât calificarea în „primăvara europeană”, pe care oltenii au ratat-o dramatic după înfrângerea cu AEK Atena, scor 2-3.
„E mai greu acest obiectiv (n.r. titlul) decât primăvara europeană. Avem șanse mari să-l câștigăm. Noi de multe ori am fost în zone de confort, de fiecare dată s-a întâmplat ceva.
(n.r. despre play-off și lupta la titlu) E prea devreme, stai să vedem componența play-off-ului. Zic eu că acum nu este stabil, nu prea cred eu că din primele 4 (n.r. Universitatea Craiova, Rapid, FC Botoșani, Dinamo) ar fi probleme.
Va fi foarte greu, te uiți ce înseamnă 7-8-9 echipe care sunt acolo, cu șanse la play-off. Sunt multe echipe angrenate. Nu poți să spui la ora asta că U Cluj, CFR Cluj au abandonat lupta. Vor fi multe schimbări, va fi luptă mare.
Primele 4 zic că ar fi cea mai mare prostie să piardă, să nu fie în play-off, ar fi ceva grav”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.
