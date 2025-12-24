„Ar fi o prostie”. Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc - Antena Sport

Închide meniul
„Ar fi o prostie”. Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc

Viviana Moraru Publicat: 24 decembrie 2025, 19:59

Jucătorii Universității Craiova, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Sorin Cârțu a oferit o reacție clară despre lupta pentru play-off, după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc. Președintele oltenilor a declarat că ar fi o „prostie” ca primele patru echipe din clasament să piardă play-off-ul, în 2026.  

De asemenea, Sorin Cârțu a declarat că Universitatea Craiova va avea o misiune extrem de dificilă în a-și îndeplini obiectivul, anume câștigarea titlului. 

Sorin Cârțu a transmis că titlul este mai greu de obținut decât calificarea în „primăvara europeană”, pe care oltenii au ratat-o dramatic după înfrângerea cu AEK Atena, scor 2-3. 

„E mai greu acest obiectiv (n.r. titlul) decât primăvara europeană. Avem șanse mari să-l câștigăm. Noi de multe ori am fost în zone de confort, de fiecare dată s-a întâmplat ceva. 

(n.r. despre play-off și lupta la titlu) E prea devreme, stai să vedem componența play-off-ului. Zic eu că acum nu este stabil, nu prea cred eu că din primele 4 (n.r. Universitatea Craiova, Rapid, FC Botoșani, Dinamo) ar fi probleme. 

Va fi foarte greu, te uiți ce înseamnă 7-8-9 echipe care sunt acolo, cu șanse la play-off. Sunt multe echipe angrenate. Nu poți să spui la ora asta că U Cluj, CFR Cluj au abandonat lupta. Vor fi multe schimbări, va fi luptă mare. 

Primele 4 zic că ar fi cea mai mare prostie să piardă, să nu fie în play-off, ar fi ceva grav”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro. 

