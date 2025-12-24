Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu: „Atunci vor avea o șansă” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu: „Atunci vor avea o șansă”

Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu: „Atunci vor avea o șansă”

Viviana Moraru Publicat: 24 decembrie 2025, 18:16

Comentarii
Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu: Atunci vor avea o șansă”

Jucătorii lui Dinamo, după un meci / Sport Pictures

Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu în 2026. Fostul internațional a transmis că pentru „câini” ar fi ideal dacă FCSB și CFR Cluj nu ar prinde play-off-ul. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest context, Lupescu a declarat că Dinamo s-ar putea duela cu Universitatea Craiova și Rapid pentru a cuceri un titlu istoric, primul după o pauză de 19 ani. 

Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu 

Ionuț Lupescu a mai declarat că Dinamo a avut un sezon foarte bun, „câinii” terminând anul pe locul patru. Fostul jucător al formației din Ștefan cel Mare a subliniat că trupa lui Kopic nu a fost inferioară în partidele cu Rapid și Universitatea Craiova, în această stagiune. 

„Dinamo a avut un sezon bun până acum. Eu cred că încă lupta pentru play-off se mai joacă. Trebuie să fim foarte atenți. Ar fi bine dacă CFR-ul sau FCSB nu ar intra în play-off, și atunci ai o șansă, într-adevăr, să te lupți cu Rapid și Craiova pentru campionat. 

Craiova e o echipă foarte bună, dar meciurile pe care le-am jucat noi împotriva lor… Cu Rapid trebuia să câștigăm, cu Craiova am făcut egal, dar perfect valabil. N-a fost nicio echipă peste noi. Când s-au unit, au jucat așa cum trebuie, au jucat bine. 

Reclamă
Reclamă

Ce mi-a plăcut mie, l-am văzut pe domnul Raul Opruț vorbind despre campionat. E prima oară când văd pe cineva de la Dinamo că vorbește de campionat. Toată lumea se sperie de acest lucru, dar eu cred că a făcut foarte bine, pentru că l-am și văzut cum joacă, e foarte determinat. 

Numai așa poți să crești mentalitatea de învingător. Acolo doar Florentin Petre a fost campion, dacă nu mă înșel. În rest, în toată structura n-a fost nimeni campion și e greu să creezi acest sentiment. Mi-a plăcut că a gândit pentru locul 1 și cred că asta le lipsește lor, să gândească pentru locul 1”, a declarat Ionuț Lupescu, conform prosport.ro. 

Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncăTragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Observator
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
Fanatik.ro
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
21:06
Atletico Madrid, contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Echipa care insistă pentru portarul român
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Cozonacul campionilor de la fitness și culturism
20:51
VideoJurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie
20:49
VideoJurnal Antena Sport | Moș Crăciun, cu sacul plin la dinamoviști
20:38
VideoJurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră
20:35
VideoJurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 6 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”