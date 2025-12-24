Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu: „Atunci vor avea o șansă” - Antena Sport

Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu în 2026. Fostul internațional a transmis că pentru „câini” ar fi ideal dacă FCSB și CFR Cluj nu ar prinde play-off-ul.
În acest context, Lupescu a declarat că Dinamo s-ar putea duela cu Universitatea Craiova și Rapid pentru a cuceri un titlu istoric, primul după o pauză de 19 ani.
Ionuț Lupescu știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se lupta la titlu
Ionuț Lupescu a mai declarat că Dinamo a avut un sezon foarte bun, „câinii” terminând anul pe locul patru. Fostul jucător al formației din Ștefan cel Mare a subliniat că trupa lui Kopic nu a fost inferioară în partidele cu Rapid și Universitatea Craiova, în această stagiune.
„Dinamo a avut un sezon bun până acum. Eu cred că încă lupta pentru play-off se mai joacă. Trebuie să fim foarte atenți. Ar fi bine dacă CFR-ul sau FCSB nu ar intra în play-off, și atunci ai o șansă, într-adevăr, să te lupți cu Rapid și Craiova pentru campionat.
Craiova e o echipă foarte bună, dar meciurile pe care le-am jucat noi împotriva lor… Cu Rapid trebuia să câștigăm, cu Craiova am făcut egal, dar perfect valabil. N-a fost nicio echipă peste noi. Când s-au unit, au jucat așa cum trebuie, au jucat bine.
Ce mi-a plăcut mie, l-am văzut pe domnul Raul Opruț vorbind despre campionat. E prima oară când văd pe cineva de la Dinamo că vorbește de campionat. Toată lumea se sperie de acest lucru, dar eu cred că a făcut foarte bine, pentru că l-am și văzut cum joacă, e foarte determinat.
Numai așa poți să crești mentalitatea de învingător. Acolo doar Florentin Petre a fost campion, dacă nu mă înșel. În rest, în toată structura n-a fost nimeni campion și e greu să creezi acest sentiment. Mi-a plăcut că a gândit pentru locul 1 și cred că asta le lipsește lor, să gândească pentru locul 1”, a declarat Ionuț Lupescu, conform prosport.ro.
