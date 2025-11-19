Gică Hagi, cuvinte uriașe despre Ladislau Boloni. Motivul pentru care i-a mulțumit public: „Chestiune de inspirație” - Antena Sport

Închide meniul
Gică Hagi, cuvinte uriașe despre Ladislau Boloni. Motivul pentru care i-a mulțumit public: „Chestiune de inspirație"

Publicat: 19 noiembrie 2025, 19:19

Gică Hagi, cuvinte uriașe despre Ladislau Boloni. Motivul pentru care i-a mulțumit public: „Chestiune de inspirație”

Publicat: 19 noiembrie 2025, 19:19

Gică Hagi, cuvinte uriașe despre Ladislau Boloni. Motivul pentru care i-a mulțumit public: Chestiune de inspirație”

Gică Hagi, la lansarea filmului documentar despre viața lui Ladislau Boloni/ AntenaSport

Gică Hagi a transmis un mesaj superb despre Ladislau Boloni, la evenimentul de lansare al filmului documentar despre viața acestuia. „Regele” i-a mulțumit public fostului său coechipier pentru faptul că l-a lăsat să execute lovitura liberă istorică din meciul cu Dinamo Kiev, din 1986. Steaua s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Hagi, și a cucerit Supercupa Europei.  

Gică Hagi nu a putut lipsi de la evenimentul de lansare a filmului documentar despre viața lui Ladislau Boloni, eveniment care s-a desfășurat în București și la care au luat parte și alte nume din lumea fotbalului românesc, printre care Victor Pițurcă sau George Copos. 

Gică Hagi, cuvinte uriașe despre Ladislau Boloni 

Gică Hagi a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ladislau Boloni și l-a numit pe acesta ca fiind un jucător „complet”. „Regele” a cerut respect pentru antrenorul de 72 de ani, care a înregistrat performanțe uriașe și în străinătate. 

„(n.r. o amintire cu domnul Boloni?) Că m-a lăsat să bat lovitura liberă la Supercupă (n.r. Supercupa Europei câștigată cu Dinamo Kiev, scor 1-0, în 1986). Și eu eram stângaci, el era și el stângaci, dar a fost chestiune de inspirație.  

Un timp care mereu a crezut în el, a fost foarte bun, așa a fost și în carierea de antrenor. Un om foarte bun. Așa ca el putem să zicem că mai sunt jucători, dar el a fost complet, făcea ambele faze foarte bune, avea putere, inteligență în joc, plasament. Un exemplu pentru noi.  

El a fost el, Boloni a fost Boloni și trebuie să-l respectăm, pentru că a fost foarte mare. A câștigat Champions League, a câștigat campionate în afară și suntem mândri de el”, a declarat Gică Hagi. 

1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns "Bursucul" la fel de bogat ca Hagi 3 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 4 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au "distrus" pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 5 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: "Mami, nu mai pot!"
