E oficial! Ultimul antrenor care a adus Cupa României la FCSB, prezentat la Universitatea Craiova - Antena Sport

E oficial! Ultimul antrenor care a adus Cupa României la FCSB, prezentat la Universitatea Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 19 noiembrie 2025, 17:28

Toni Petrea, pe banca FCSB-ului / Sport Pictures

Universitatea Craiova a prezentat în urmă cu puțin timp întreaga componență a staff-ului tehnic, iar în colajul realizat de olteni se află și Toni Petrea, fostul antrenor de la FCSB. Tehnicianul de 50 de ani născut la Brăilă va fi secundul lui Filipe Coelho, o informație care se știa deja de câteva zile, dar care astăzi a fost confirmată de alb-albaștri.

Petrea revine astfel pe o bancă tehnică, după ce a avut ultima experiență de acest fel între iunie și august 2023, la Universitatea Cluj. Între aventura de șase partide din Ardeal și cea din prezent care urmează la Craiova, antrenorul a mai fost director tehnic la Daco-Getica timp de patru luni în acest an.

Toni Petrea, prezentat oficial la Craiova

Toni Petrea urmează astfel să fie îi fie secund lui Filipe Coelho, o poziție pe care a mai ocupat-o de-a lungul carierei sale timp de mulți ani. Tehnicianul din Brăila l-a secondat pe Laurențiu Reghecampf în perioadele petrecute la FCSB, Al-Hilal sau Concordia Chiajna.

În cele două perioade petrecute ca principal la FCSB, tehnicianul născut la Brăila a câștigat Cupa României din 2020 după o finală contra lui Sepsi. În 2021 și 2022, Petrea a fost vicecampion cu roș-albaștrii, când titlul a fost cucerit de CFR Cluj.

Nici în perioada de antrenorat, nici în cea de jucător, Petrea nu a avut vreo tangență cu fotbalul din Bănie. Când evolua pe gazon, viitorul secund de pe Ion Oblemenco a bifat în CV echipe precum Rapid, Juventus București sau FC Snagov.

Pe lângâ Petrea, Filipe Coelho va mai avea doi antrenori secunzi, respectiv pe Markus Berger, care a lucrat în ultimii ani la academia de juniori a celor de la Red Bull Salzburg, dar și pe Bruno Romao, fost secund al lui Paulo Bento la naționala Portugaliei în 2013 și 2014. Din staff vor mai face parte Daniel Tudor (antrenor cu portarii), Ricardo Vasconcelos (analist video) și Cătălin Tudor (antrenorul departamentului de performanță).

