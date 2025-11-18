Florin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă - Antena Sport

Florin Cernat (45 de ani) are cale liberă spre FCSB. Luni a fost ultima zi a fostului mijlocaş în funcţia de director sportiv la Voluntari, iar în urmă cu puţin timp a venit şi un anunţ oficial în acest sens.

Aşa cum Mihai Stoica a anunţat, Cernat vine la FCSB pentru a prelua aceeaşi funcţie. Chiar Meme a fost cel care a insistat pentru ca această mutare să fie făcută.

Florin Cernat pleacă azi de la Voluntari şi va fi noul director sportiv de la FCSB

Update 16:27: FC Voluntari a anunţat în mod oficial despărţirea de Florin Cernat, care va deveni noul director sportiv de la FCSB.

“Mulțumim, Florin Cernat! FC Voluntari anunță încetarea colaborării cu directorul sportiv Florin Cernat. În cei șapte ani petrecuți la FC Voluntari, Florin Cernat a fost unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la evoluția clubului nostru.

În această perioadă, FC Voluntari a obținut, printre altele: cea mai bună clasare din istoria clubului (locul 4 în prima ligă) la finalul sezonului 2021 – 2022; calificarea în finala Cupei României în 2022. Clubul nostru dorește să îi ureze mult succes alături de noua echipă“, a scris gruparea ilfoveană pe reţelele sociale.