„Cât de încrezător ești pentru baraj?” Gică Popescu, răspuns clar înainte de tragerea la sorți. Adversara dorită - Antena Sport

Gică Popescu a oferit declarații despre tragerea la sorți a barajului pentru World Cup 2026, care va fi joi, de la 14:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. „Tricolorii” vor fi în urna a patra și se vor duela cu una dintre Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca.
După ce inițial a declarat că și-ar dori ca naționala să-i înfrunte pe turci, Gică Popescu a revenit asupra acestor declarații și a transmis că toate cele patru echipa din prima urnă sunt apropiate, din punct de vedere valoric, astfel că-i este dificil să aleagă o favorită.
Gică Popescu, despre adversara României de la barajul de World Cup 2026
Gică Popescu a transmis, totuși, că singura națională pe care ar alege-o din prima urnă este cea a Ucrainei, ținând cont de victoria uriașă obținută de „tricolori” la EURO 2024, scor 3-0, în primul meci din grupă.
Întrebat cât de încrezător este înainte de baraj, „Baciul” a oferit un răspuns ferm și a transmis că nu se va raporta la evoluțiile „tricolorilor” din grupa preliminară, încheiată pe locul al treilea, ci la evoluțiile de la Europeanul de vara trecută, atunci când au reușit să câștige grupa din care făceau parte Ucraina, Belgia și Slovacia.
„(Cât de încrezător ești pentru baraj?) Nu știu la ce să mă raportez ca să devin foarte optimist, eu fiind de fel o persoană optimistă. Să mă raportez la evoluțiile din aceste preliminarii? Nu cred. M-aș raporta la turneul final de Campionat European, la primul meci, ca să am speranțe de calificare.
Va fi teribil de greu, indiferent care ne va fi adversara, pentru că nu cred că suntem la nivelul pe care ni-l dorim și la nivelul pe care trebuie să-l aibă o echipă pentru a trece de una dintre cele patru posibile adversare.
Era o alegere sentimentală, nu valorică, nu mi-aș dori să jucăm cu Turcia, echipă pe care o consider cea mai valoroasă, cea mai puternică dintre cele patru cu care am putea juca semifinala de baraj. Jucătorii Turciei sunt extraordinari, care joacă la echipe bune din Europa. E incredibil nivelul la care a ajuns fotbalul turc.
Aș închide ochii și aș pune degetul pe oricare dintre echipe, sunt la fel de puternice. Cu toții înclinăm către Ucraina, avem și ultimul meci de la European, e singura echipă pe care putem pune degetul”, a declarat Gică Popescu, pentru Antena 1.
