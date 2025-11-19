Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ladislau Boloni, după ce a fost întrebat de revenirea la naţională: "Punem boii în spatele căruţei?". Mesaj pentru Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Ladislau Boloni, după ce a fost întrebat de revenirea la naţională: “Punem boii în spatele căruţei?”. Mesaj pentru Lucescu

Ladislau Boloni, după ce a fost întrebat de revenirea la naţională: “Punem boii în spatele căruţei?”. Mesaj pentru Lucescu

Publicat: 19 noiembrie 2025, 18:55

Comentarii
Ladislau Boloni, după ce a fost întrebat de revenirea la naţională: Punem boii în spatele căruţei?. Mesaj pentru Lucescu

Ladislau Boloni / Antena Sport

Ladislau Boloni nu şi-a pierdut încrederea în Mircea Lucescu, după ce România a încheiat pe locul 3 preliminariile World Cup 2026. Cu toate acestea, tricolorii vor merge la barajul din luna martie, acolo unde pot întâlni Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Boloni îi ţine pumnii lui Mircea Lucescu şi speră ca acesta să ducă “la bun sfârşit pariul”, acela de a califica echipa la turneul final care va fi transmis vara viitoare în Universul Antena.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Ladislau Boloni îi ţine pumnii lui Mircea Lucescu la barajul pentru World Cup 2026

Recent, Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a declarat că Ladislau Boloni este singurul selecţioner care mai poate salva echipa naţională a României. Fostul mare jucător al Stelei nu vrea să audă de acest scenariu:

“Începem să punem boii în spatele căruţei? Asta nu e câştigător niciodată. Eu îmi doresc ca Lucescu să reuşească pariul lui şi să ducă la bun sfârşit acest baraj care ne aşteaptă.

A fost Mario Jardel, fostul meu vârf, pe care îl cunoaşte şi Lucescu, care spunea că în fotbal totul e posibil”, a declarat Ladislau Boloni.

Reclamă
Reclamă

România a învins-o la Ploiești pe San Marino într-un meci care nu a mai avut miză pentru poziția “tricolorilor” în grupa de calificare la Mondial. Deja “blocată” în urna a patra a tragerii la sorți, echipa lui Mircea Lucescu urmează să întâlnească în semifinalele play-off-ului o echipă din cel mai bine cotată urnă.

În urma rezultatelor de marţi, tricolorii și-au aflat în mod clar posibilele adversare pentru baraj, iar lista arată în felul următor:

  • Italia
  • Turcia
  • Ucraina
  • Danemarca
Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţiCâştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori aduse de un ciclon în România. Strat de zăpadă de 10 centimetri
Observator
Ninsori aduse de un ciclon în România. Strat de zăpadă de 10 centimetri
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
Fanatik.ro
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
18:19
EXCLUSIVDecizia luată de Mircea Lucescu. Ce va face după tragerea la sorți a barajului de World Cup 2026
18:01
VideoGrand Prix, ediţia 34: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu din Las Vegas
17:55
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 noiembrie
17:39
EXCLUSIV„Cât de încrezător ești pentru baraj?” Gică Popescu, răspuns clar înainte de tragerea la sorți. Adversara dorită
17:28
E oficial! Ultimul antrenor care a adus Cupa României la FCSB, prezentat la Universitatea Craiova
16:56
Ilie Năstase a spus răspicat cu cine vrea să joace România la barajul de Mondial: “Ar fi bine”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 3 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 4 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 5 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor