Ladislau Boloni, după ce a fost întrebat de revenirea la naţională: "Punem boii în spatele căruţei?". Mesaj pentru Lucescu - Antena Sport

Ladislau Boloni nu şi-a pierdut încrederea în Mircea Lucescu, după ce România a încheiat pe locul 3 preliminariile World Cup 2026. Cu toate acestea, tricolorii vor merge la barajul din luna martie, acolo unde pot întâlni Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.
Boloni îi ţine pumnii lui Mircea Lucescu şi speră ca acesta să ducă “la bun sfârşit pariul”, acela de a califica echipa la turneul final care va fi transmis vara viitoare în Universul Antena.
- Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
Ladislau Boloni îi ţine pumnii lui Mircea Lucescu la barajul pentru World Cup 2026
Recent, Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a declarat că Ladislau Boloni este singurul selecţioner care mai poate salva echipa naţională a României. Fostul mare jucător al Stelei nu vrea să audă de acest scenariu:
“Începem să punem boii în spatele căruţei? Asta nu e câştigător niciodată. Eu îmi doresc ca Lucescu să reuşească pariul lui şi să ducă la bun sfârşit acest baraj care ne aşteaptă.
A fost Mario Jardel, fostul meu vârf, pe care îl cunoaşte şi Lucescu, care spunea că în fotbal totul e posibil”, a declarat Ladislau Boloni.
România a învins-o la Ploiești pe San Marino într-un meci care nu a mai avut miză pentru poziția “tricolorilor” în grupa de calificare la Mondial. Deja “blocată” în urna a patra a tragerii la sorți, echipa lui Mircea Lucescu urmează să întâlnească în semifinalele play-off-ului o echipă din cel mai bine cotată urnă.
În urma rezultatelor de marţi, tricolorii și-au aflat în mod clar posibilele adversare pentru baraj, iar lista arată în felul următor:
- Italia
- Turcia
- Ucraina
- Danemarca
