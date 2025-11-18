Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: "Mami, nu mai pot!" - Antena Sport

Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, conform imaginilor obţinute de jurnaliştii de la Golazo. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.

Potrivit imaginilor de pe golazo.ro, Sabrina se afla la paralele, sub îndrumarea mamei sale. La un moment dat, Sabrinei nu i-a ieşit un element şi s-a dat jos de pe aparat, iar mama ei s-a îndreptat ameninţător spre ea. Ca şi când i-ar fi fost teamă să nu fie lovită, Sabrina s-a îndepărtat repede de zona respectivă, dar apoi a reluat exerciţiul.

Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei

Sabrina a ratat din nou şi se poate auzi clar cum se plângea că nu mai poate exersa. “Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, “Nu mai pot, mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!”, a spus Sabrina, în timp ce mama sa insista să reia antrenamentul.

Sabrina a revenit în cele din urmă la aparat, dar înainte să înceapă a încercat să o convingă pe mama ei să o lase să execute un alt element: “Mami, pot să fac îndreptare? Nu pot…”.

În acel moment, Camelia Voinea a spus: “Ce să-ţi fac dacă eşti proastă? Continuă, fără număr!”. Mai mult, Camelia Voinea a fost auzită spunând şi un “du-te dracului” la un moment dat. Ulterior, Sabrina a ratat din nou şi era la capătul puterilor: “Mami, nu mai pot! Sunt toată lovită!”.