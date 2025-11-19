Decizia luată de Mircea Lucescu. Ce va face după tragerea la sorți a barajului de World Cup 2026 - Antena Sport

S-a aflat decizia luată de Mircea Lucescu, după ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile World Cup 2026. România a învins-o cu 7-1 pe San Marino, însă a încheiat grupa pe locul al treilea.
Naționala lui Mircea Lucescu va evolua la barajul din martie, urmând să-și afle adversara joi, tragerea la sorți fiind de la ora 14:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Decizia luată de Mircea Lucescu după ultimul meci din preliminariile World Cup 2026
Mircea Lucescu a plecat la Zurich pentru a fi prezent la tragerea la sorți a barajului din martie. România se va afla în urna a patra, urmând să se dueleze cu o națională din prima urnă, urnă în care se află Italia, Ucraina, Turcia și Danemarca.
Ulterior, din informațiile AntenaSport, Mircea Lucescu va călători și în Statele Unite ale Americii și va fi prezent și la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026. Aceasta va avea loc pe 5 decembrie, la Washington, în Kennedy Center.
La tragerea la sorți din capitala SUA, care va începe de la ora 19:00 (ora României), Mircea Lucescu va merge însoțit de Răzvan Burleanu, președintele FRF, și de Mihai Stoichiță, directorul tehnic din cadrul Federației.
Urnele pentru tragerea la sorți a barajelor de World Cup 2026:
- Urna 1: Italia, Danemarca, Ucraina, Turcia
- Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
- Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
- Urna 4: Suedia, România, Macedonia, Irlanda de Nord
Urnele pentru tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026
Urna 1
- Mexic
- Statele Unite ale Americii
- Canada
- Spania
- Argentina
- Franța
- Anglia
- Brazilia
- Portugalia
- Olanda
- Belgia
- Germania
Urna 2:
- Croația
- Maroc
- Columbia
- Uruguay
- Elveția
- Senegal
- Japonia
- Iran
- Coreea de Sud
- Ecuador
- Austria
- Australia
Urna 3:
- Norvegia
- Egipt
- Algeria
- Scoția
- Paraguay
- Coasta de Fildeș
- Tunisia
- Qatar
- Uzbekistan
- Arabia Saudită
- Africa de Sud
- Panama
Urna 4:
- Iordania
- Capul Verde
- Ghana
- Noua Zeelandă
- Haiti
- Curaçao
- câștigătoare baraj european 1
- câștigătoare baraj european 2
- câștigătoare baraj european 3
- câștigătoare baraj european 4
- câștigătoare baraj intercontinental 1
- câștigătoare baraj intercontinental 2
