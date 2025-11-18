Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România - San Marino. Trei jucători, OUT - Antena Sport

Mircea Lucescu a stabilit lotul pentru duelul României cu San Marino. Ultimul meci din grupa preliminară se va disputa azi, la Ploieşti, de la ora 21:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
România a încheiat grupa pe locul trei, după Austria şi Bosnia. Cele două naţionale se vor întâlni în ultima etapă a grupei, ambele având şansa să se califice direct la World Cup 2026.
- Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY
Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino
Denis Drăguş, Marius Marin şi Valentin Mihăilă nu vor face parte din lotul României pentru meciul cu San Marino. Atacantul a primit cartonaş roşu în eşecul cu Bosnia, scor 1-3, fiind suspendat pentru duelul de la Ploieşti. El a luat decizia de a se întoarce deja în Turcia, la echipa de club, Eyupspor.
De cealaltă parte, Marius Marin a ieşit accidentat din meciul cu Bosnia, acesta fiind motivul şi pentru care nu se află în lotul pentru partida cu San Marino. Valentin Mihăilă a fost titular în partida de la Zenica.
Lotul României pentru meciul cu San Marino:
- Portari: Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Mihai Aioani
- Fundași: Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Alexandru Chipciu, Lisav Eissat
- Mijlocași: Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Darius Olaru, Răzvan Marin, Claudiu Petrila, Vlad Dragomir, Deian Sorescu
- Atacanți: Ștefan Baiaram, Daniel Bîrligea, Louis Munteanu, David Miculescu, Florin Tănase, Dennis Man
România se va afla în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026. “Tricolorii” vor întâlni o echipă din prima urnă, urnă în care în acest moment se află Italia, Turcia, Ucraina şi Polonia.
