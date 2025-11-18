Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România - San Marino. Trei jucători, OUT - Antena Sport

Mircea Lucescu a stabilit lotul pentru duelul României cu San Marino. Ultimul meci din grupa preliminară se va disputa azi, la Ploieşti, de la ora 21:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

România a încheiat grupa pe locul trei, după Austria şi Bosnia. Cele două naţionale se vor întâlni în ultima etapă a grupei, ambele având şansa să se califice direct la World Cup 2026.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino

Denis Drăguş, Marius Marin şi Valentin Mihăilă nu vor face parte din lotul României pentru meciul cu San Marino. Atacantul a primit cartonaş roşu în eşecul cu Bosnia, scor 1-3, fiind suspendat pentru duelul de la Ploieşti. El a luat decizia de a se întoarce deja în Turcia, la echipa de club, Eyupspor.

De cealaltă parte, Marius Marin a ieşit accidentat din meciul cu Bosnia, acesta fiind motivul şi pentru care nu se află în lotul pentru partida cu San Marino. Valentin Mihăilă a fost titular în partida de la Zenica.

Lotul României pentru meciul cu San Marino: