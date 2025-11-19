AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 noiembrie - Antena Sport

Pe AS.ro vezi cele mai tari ştiri ale zilei de 19 noiembrie, de la anunţul lui Mircea Lucescu despre viitorul lui la noul record stabilit de LeBron James în NBA.

AntenaSport Update 19 noiembrie

Il Luce continuă

Lucescu merge la tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială. “Până în martie vedem”, a spus selecţionerul. Cu Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina pot pica tricolorii. Tragerea e joi, de la ora 14:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

L-au prezentat pe Cernat

Florin Cernat a fost prezentat oficial ca noul director sportiv al FCSB-ului. Fostul internaţional avea până acum aceeaşi funcţie la Voluntari. “Bine ai venit”, au transmis roş-albaştrii.