AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 noiembrie - Antena Sport

Pe AS.ro vezi cele mai tari ştiri ale zilei de 19 noiembrie, de la anunţul lui Mircea Lucescu despre viitorul lui la noul record stabilit de LeBron James în NBA.
AntenaSport Update 19 noiembrie
Il Luce continuă
Lucescu merge la tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială. “Până în martie vedem”, a spus selecţionerul. Cu Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina pot pica tricolorii. Tragerea e joi, de la ora 14:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
L-au prezentat pe Cernat
Florin Cernat a fost prezentat oficial ca noul director sportiv al FCSB-ului. Fostul internaţional avea până acum aceeaşi funcţie la Voluntari. “Bine ai venit”, au transmis roş-albaştrii.
Voinea, apărată
Tot de pe site-ul AS.ro afli cine îi ia apărarea Cameliei Voinea după ce antrenoarea a fost acuzată că şi-a agresat verbal fiica.
Baiaram, MVP
Baiaram a fost cel mai bun om al meciului în România – San Marino 7-1. A fost şi prima partidă în care jucătorul Craiovei a marcat pentru naţională.
Nou record pentru LeBron
LeBron James a doborât un nou record. A debutat în al 23-lea sezon în NBA, depăşindu-l pe Vince Carter. Până acum cei doi erau la egalitate. Meciurile din NBA se văd exclusiv pe AntenaPLAY.
