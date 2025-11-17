România - San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii - Antena Sport

România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor World Cup 2026. Partida se va disputa la Ploieşti marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din păcate pentru noi, meciul nu va avea nicio miză în economia Grupei H, una pe care România o va termina pe locul 3, indiferent de rezultatele din ultima rundă a preliminariilor.

România – San Marino live pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Înainte de ultima rundă de meciuri din preliminarii, România e pe locul 3, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 18 puncte, în timp ce Bosnia e pe 2, cu 16 puncte. Austria – Bosnia e meciul care va decide cine va merge direct la Mondiale, gazdele având nevoie de un egal.

România vine la Ploieşti după eşecul greu din Bosnia, unde tricolorii au condus la pauză cu 1-0, dar au fost învinşi cu 3-1, după o a doua repriză catastrofală, în care Denis Drăguş a fost eliminat la doar două minute după ce a fost introdus pe teren.

De partea cealaltă, San Marino a înregistrat şepte eşecuri în şapte meciuri şi are un golaveraj de 1-32, cinci dintre goluri fiind marcate de tricolori, în meciul tur, încheiat 5-1. La capitolul meciuri directe, România a câştigat precedentele 4 meciuri, având un golaveraj de 15-2.