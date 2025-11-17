România - San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii - Antena Sport

Închide meniul
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii

Publicat: 17 noiembrie 2025, 15:45

Jucătorii României sărbătoresc marcarea unui gol - Sport Pictures

România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor World Cup 2026. Partida se va disputa la Ploieşti marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Din păcate pentru noi, meciul nu va avea nicio miză în economia Grupei H, una pe care România o va termina pe locul 3, indiferent de rezultatele din ultima rundă a preliminariilor.

România – San Marino live pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Înainte de ultima rundă de meciuri din preliminarii, România e pe locul 3, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 18 puncte, în timp ce Bosnia e pe 2, cu 16 puncte. Austria – Bosnia e meciul care va decide cine va merge direct la Mondiale, gazdele având nevoie de un egal.

România vine la Ploieşti după eşecul greu din Bosnia, unde tricolorii au condus la pauză cu 1-0, dar au fost învinşi cu 3-1, după o a doua repriză catastrofală, în care Denis Drăguş a fost eliminat la doar două minute după ce a fost introdus pe teren.

De partea cealaltă, San Marino a înregistrat şepte eşecuri în şapte meciuri şi are un golaveraj de 1-32, cinci dintre goluri fiind marcate de tricolori, în meciul tur, încheiat 5-1. La capitolul meciuri directe, România a câştigat precedentele 4 meciuri, având un golaveraj de 15-2.

Denis Drăguş a plecat din cantonament

Denis Drăguş nu va evolua în meciul cu San Marino după ce a fost eliminat în partida cu Bosnia. Atacantul cotat la 3.5 milioane de euro a plecat din cantonament la echipa de club, Eyupspor. Chiar Mircea Lucescu a dezvăluit că nu l-a mai văzut de la duelul din Bosnia.

“(n.r. – Presupun că aţi avut o discuţie cu Denis Drăguş..) Nu am avut nicio discuţie cu el. Absolut deloc, nici măcar nu l-am mai văzut. Eu am avut o relaţie specială cu el, l-am susţinut în toată această perioadă, i-am dat antrenamente. Am crezut şi cred în calităţile lui foarte greu găseşti, rapiditate, forţă, detentă, dribling, tot.

Toată problema e să îşi pună la punct mintea. Mintea de profesionist. Dacă nu şi-o pune la punct, ratează tot. De aceea nici nu am vrut să vorbesc cu el. Nu poţi să intri în halul ăsta pe teren. Sunt unii care intră aşa fără să gândească înainte cum trebuie”, a spus Lucescu, la conferinţa de presă.

Joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, România îşi va afla adversarele din drumul către World Cup 2026. Tricolorii vor juca la barajul din martie 2026 pentru o calificare istorică la Mondialul transmis exclusiv în Universul Antena.

Lotul României pentru meciul cu San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU, Ștefan TÂRNOVANU, Marian AIOANI;

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU, Deian SORESCU, Virgil GHIȚĂ, Bogdan RACOVIȚAN, Adrian RUS, Lisav EISSAT, Nicușor BANCU, Alexandru CHIPCIU;

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN, Vladimir SCRECIU, Răzvan MARIN, Vlad DRAGOMIR, Ianis HAGI, Florin TĂNASE, Darius OLARU, Dennis MAN, David MICULESCU, Valentin MIHĂILĂ, Ștefan BAIARAM, Claudiu PETRILA;

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA, Louis MUNTEANU
