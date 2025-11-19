Victor Piţurcă e convins că România se poate califica la World Cup 2026: "Eu am bătut echipe mai bune" - Antena Sport

Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, are încredere în tricolori că se pot califica la World Cup 2026. Chiar dacă naţionala a încheiat pe locul 3 grupa din preliminariile World Cup 2026, România merge la baraj graţie parcursului fără greşeală din urmă cu un an, din Nations League.

Echipa lui Mircea Lucescu va fi în urna a patra la tragerea la sorţi, urmând să întâlnească o echipă din prima urnă. Este vorba despre Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Victor Piţurcă are încredere în şansele României la barajul pentru World Cup 2026: “Orice echipă e accesibilă”

Victor Piţurcă consideră că adversara României de la baraj are parte de un avantaj considerabil, ţinând cont că tricolorii vor fi nevoiţi să joace în deplasare. Chiar şi în aceste condiţii, Piţurcă consideră că toate cele patru echipe sunt accesibile.

Mai mult, Piţurcă s-a dat drept exemplu. Fostul selecţioner le-a dat încredere jucătorilor lui Mircea Lucescu şi i-a asigurat că se poate întâmpla orice, în condiţiile în care, pe vremea când el era pe banca naţionalei, a reuşit să învingă echipe mai puternice decât cele patru posibile adversare:

“Cel mai potrivit ar fi ăla pe care îl putem învinge. Toţi adversarii sunt buni. Cred că sunt peste noi şi au avantajul că joacă pe propriul teren. În acelaşi timp, nici pe departe nu mă gândesc că ar fi imposibil sau o chestie de genul ăsta. Orice echipă, din cele patru, cred eu că e accesibilă, poţi să o învingi.