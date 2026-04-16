Gigi Becali a contestat la TAS candidatura lui Burleanu la şefia FRF

Gigi Becali se ţine de cuvânt. Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 18 martie, îl are ca aliat pe latifindular procesul intentat la TAS împotriva președintelui FRF.

Potrivit gsp.ro, Gigi Becali a făcut cerere o de intervenție, în favoarea lui Drăgan, la contestația depusă de acesta împotriva candidaturii lui Răzvan Burleanu. Cele două părţi susţin că Răzvan Burleanu nu mai avea dreptul să candideze la şefia FRF, iar demersul lui Becali la TAS a fost demarat înainte de Paşte.

Gigi Becali a votat cu Ilie Drăgan

Patronul FCSB-ului, care a avut multe contre cu Burleanu în ultimii ani, nu s-a ferit şi a anunţat că l-a votat pe Drăgan la aelegerile FRF. De asemenea, Gigi Becali a declarat încă de la alegeri că va ataca la TAS noul mandat al lui Burleanu la FRF.

“Noi l-am votat pe Ilie Drăgan şi mergem la TAS. Noi mergem acolo să ne apărăm demnitatea noastră. Sunt doi candidaţi, unul nu are voie să candideze conform statutului. Şi l-am votat pe celălalt.

Eu nu vreau scandal, vreau demnitate. Şi mie în ultimii 12 ani mi-a fost călcată în picioare demnitatea. Cu votul meu, Ilie Drăgan poate câştiga. De ce? Dacă vom câştiga la TAS şi candidatura lui Burleanu se anulează, atunci va deveni preşedinte cu votul nostru”, a declarat Gigi Becali.