Gigi Becali l-a votat pe Ilie Drăgan şi merge la TAS! Avertisment pentru Burleanu: “Mi-a călcat demnitatea în picioare”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că echipa sa a votat cu Ilie Drăgan la Adunarea Generală a FRF, acolo unde s-a ales un nou preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal. Răzvan Burleanu a câştigat un al patrulea mandat, după ce l-a învins pe Ilie Drăgan. Burleanu a obţinut 258 de voturi din 264 exprimate.

Ziua alegerile a fost marcată de un scandal uriaş înaintea votului, după ce s-a supus la vot ca cei doi candidaţi să nu mai ţină discursurile, lucru care l-a nemulţumit pe Drăgan.

Gigi Becali a recunscut: “L-am votat pe Ilie Drăgan”. Avertimesnt pentru Burleanu: “Eu îmi apăr demnitatea”

Tot Drăgan susţine că Burleanu nu trebuia să candideze pentru un al patrulea mandat, potrivit statului, lucru pe care l-a repetat în mai multe rânduri şi Gigi Becali. Patronul FCSB-ului, care a avut multe contre cu Burleanu în ultimii ani, nu s-a ferit şi a anunţat că l-a votat pe Drăgan. De asemenea, Becali îşi continuă lupta pentru dreptate şi a anunţat că va merge la TAS, acolo unde speră ca victoria lui Burleanu să fie anulată:

“Noi l-am votat pe Ilie Drăgan şi mergem la TAS. Noi mergem acolo să ne apărăm demnitatea noastră. Sunt doi candidaţi, unul nu are voie să candideze conform statutului. Şi l-am votat pe celălalt.

Eu nu vreau scandal, vreau demnitate. Şi mie în ultimii 12 ani mi-a fost călcată în picioare demnitatea. Cu votul meu, Ilie Drăgan poate câştiga. De ce? Dacă vom câştiga la TAS şi candidatura lui Burleanu se anulează, atunci va deveni preşedinte cu votul nostru.