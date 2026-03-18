Gigi Becali l-a votat pe Ilie Drăgan şi merge la TAS! Avertisment pentru Burleanu: “Mi-a călcat demnitatea în picioare”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că echipa sa a votat cu Ilie Drăgan la Adunarea Generală a FRF, acolo unde s-a ales un nou preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal. Răzvan Burleanu a câştigat un al patrulea mandat, după ce l-a învins pe Ilie Drăgan. Burleanu a obţinut 258 de voturi din 264 exprimate.
Ziua alegerile a fost marcată de un scandal uriaş înaintea votului, după ce s-a supus la vot ca cei doi candidaţi să nu mai ţină discursurile, lucru care l-a nemulţumit pe Drăgan.
Gigi Becali a recunscut: “L-am votat pe Ilie Drăgan”. Avertimesnt pentru Burleanu: “Eu îmi apăr demnitatea”
Tot Drăgan susţine că Burleanu nu trebuia să candideze pentru un al patrulea mandat, potrivit statului, lucru pe care l-a repetat în mai multe rânduri şi Gigi Becali. Patronul FCSB-ului, care a avut multe contre cu Burleanu în ultimii ani, nu s-a ferit şi a anunţat că l-a votat pe Drăgan. De asemenea, Becali îşi continuă lupta pentru dreptate şi a anunţat că va merge la TAS, acolo unde speră ca victoria lui Burleanu să fie anulată:
“Noi l-am votat pe Ilie Drăgan şi mergem la TAS. Noi mergem acolo să ne apărăm demnitatea noastră. Sunt doi candidaţi, unul nu are voie să candideze conform statutului. Şi l-am votat pe celălalt.
Eu nu vreau scandal, vreau demnitate. Şi mie în ultimii 12 ani mi-a fost călcată în picioare demnitatea. Cu votul meu, Ilie Drăgan poate câştiga. De ce? Dacă vom câştiga la TAS şi candidatura lui Burleanu se anulează, atunci va deveni preşedinte cu votul nostru.
Altfel, se anulează alegerile şi vor putea să îşi pună omul lor. De ce să facă asta? Eu nu vreau scandal cu nimeni, nu am nicio problemă cu Burleanu, dar să îmi lase familia şi demnitatea în pace. Iar familia mea e FCSB.
Este o conducere tiranică, ai stat trei mandate, gata! Acum mai vrea unul, deşi încalcă toate legile europene şi tot. Eu vrea să îmi apăr demnitatea. Du-te şi cheltuie banii cu familia ta şi lasă-mi familia mea în pace.
Din partea mea să stea 20 de mandate, dar să îmi lase familia în pace. Că salariile şi primele le-a luat integral cu banii tot de la noi. Să ne lase că au ajuns 12 ani în care mi-au călcat demnitatea în picioare”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
- Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat de președinte FRF. Cum au votat membrii. Toate rezultatele
- Răzvan Burleanu l-a atacat pe Ilie Drăgan, după ce a câştigat un nou mandat de preşedinte FRF: “Cine e măscăriciul ăsta?”
- “Îmi vine să plâng!” Ilie Drăgan l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu: “Comparăm cu ce se întâmplă în Iran! Dictatură”
- Scandal uriaş la alegerile FRF! Ilie Drăgan s-a revoltat şi e ţinut cu greu de bodyguarzi: “Ştiţi principiul votului secret?”
- Răzvan Burleanu, discurs de aproape o oră la alegerile FRF: “Candidez nu doar pentru că statutul îmi permite”