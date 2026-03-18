Home | Fotbal | Fotbal intern | Gigi Becali l-a votat pe Ilie Drăgan şi merge la TAS! Avertisment pentru Burleanu: “Mi-a călcat demnitatea în picioare”

Gigi Becali l-a votat pe Ilie Drăgan şi merge la TAS! Avertisment pentru Burleanu: “Mi-a călcat demnitatea în picioare”

Alex Masgras Publicat: 18 martie 2026, 15:05

Gigi Becali l-a votat pe Ilie Drăgan şi merge la TAS! Avertisment pentru Burleanu: Mi-a călcat demnitatea în picioare

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că echipa sa a votat cu Ilie Drăgan la Adunarea Generală a FRF, acolo unde s-a ales un nou preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal. Răzvan Burleanu a câştigat un al patrulea mandat, după ce l-a învins pe Ilie Drăgan. Burleanu a obţinut 258 de voturi din 264 exprimate.

Ziua alegerile a fost marcată de un scandal uriaş înaintea votului, după ce s-a supus la vot ca cei doi candidaţi să nu mai ţină discursurile, lucru care l-a nemulţumit pe Drăgan.

Gigi Becali a recunscut: “L-am votat pe Ilie Drăgan”. Avertimesnt pentru Burleanu: “Eu îmi apăr demnitatea”

Tot Drăgan susţine că Burleanu nu trebuia să candideze pentru un al patrulea mandat, potrivit statului, lucru pe care l-a repetat în mai multe rânduri şi Gigi Becali. Patronul FCSB-ului, care a avut multe contre cu Burleanu în ultimii ani, nu s-a ferit şi a anunţat că l-a votat pe Drăgan. De asemenea, Becali îşi continuă lupta pentru dreptate şi a anunţat că va merge la TAS, acolo unde speră ca victoria lui Burleanu să fie anulată:

“Noi l-am votat pe Ilie Drăgan şi mergem la TAS. Noi mergem acolo să ne apărăm demnitatea noastră. Sunt doi candidaţi, unul nu are voie să candideze conform statutului. Şi l-am votat pe celălalt.

Eu nu vreau scandal, vreau demnitate. Şi mie în ultimii 12 ani mi-a fost călcată în picioare demnitatea. Cu votul meu, Ilie Drăgan poate câştiga. De ce? Dacă vom câştiga la TAS şi candidatura lui Burleanu se anulează, atunci va deveni preşedinte cu votul nostru.

Altfel, se anulează alegerile şi vor putea să îşi pună omul lor. De ce să facă asta? Eu nu vreau scandal cu nimeni, nu am nicio problemă cu Burleanu, dar să îmi lase familia şi demnitatea în pace. Iar familia mea e FCSB.

Este o conducere tiranică, ai stat trei mandate, gata! Acum mai vrea unul, deşi încalcă toate legile europene şi tot. Eu vrea să îmi apăr demnitatea. Du-te şi cheltuie banii cu familia ta şi lasă-mi familia mea în pace.

Din partea mea să stea 20 de mandate, dar să îmi lase familia în pace. Că salariile şi primele le-a luat integral cu banii tot de la noi. Să ne lase că au ajuns 12 ani în care mi-au călcat demnitatea în picioare”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Momentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuităMomentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuită
Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv
Mihai Pintilii, ofertă din fotbalul românesc. Poate antrena în play-off!
A dat interviul anului, imediat după ce echipa lui a promovat: trabuc, bere și „stilul Șumudică”
Lucescu pregăteşte două surprize uriaşe în lotul pentru barajul cu Turcia! Pe cine vrea să cheme la naţională
De la CFR, la Rapid! Dan Şucu face o mutare surpriză în Giuleşti!
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 martie
Veste excelentă pentru Cristi Chivu. Jucătorul care a refuzat Premier League și rămâne la Inter
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 5 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 6 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2