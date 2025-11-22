Gigi Becali și Mihai Stoica, sancționați de UEFA. Ce pedeapsă au primit cei doi, după amenda FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali și Mihai Stoica au fost sancționați de UEFA. Forul european nu a trecut cu vederea ce s-a întâmplat la duelul FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, de pe Arena Națională.
Inițial, campioana a primit doar o amendă de 30.000 de euro pentru scandările rasiste ale fanilor. Totodată, o parte din stadion a fost închisă la duelul cu Young Boys, primul din grupa de Europa League, disputat pe teren propriu.
Gigi Becali și Mihai Stoica, sancționați de UEFA
După ce FCSB a fost pedepsită, UEFA i-a sancționat și pe Gigi Becali și pe Mihai Stoica. În urma ședinței din această săptămână, Comisia de Etică și Disciplină din cadrul forului european a decis ca cei doi conducători ai campioanei să fie suspendați pentru un meci în Europa.
Totuși, sancțiunea primită de cei doi se va aplica doar dacă comportamentul lor va recidiva în următorii doi ani. UEFA a anunțat că atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica „au încălcat regulile fundamentale ale unei conduite decente și principiile privind loialitatea, integritatea și spiritul sportiv”.
UEFA nu a menționat însă detalii despre ce s-a întâmplat exact cu Gigi Becali și Mihai Stoica la duelul cu Aberdeen. La finalul partidei respective, FCSB s-a calificat în grupa de Europa League, iar la ieșirea de pe Arena Națională, patronul campioanei s-a urcat pe mașină pentru a sărbători alături de fani succesul echipei sale.
Imediat după ce FCSB s-a ales cu amenda de 30.000 de euro și închiderea parțială a Arenei Naționale, Mihai Stoica a reacționat și a transmis că cei de la FARE sunt vinovați pentru acest lucru.
„Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat pete în instalația de iluminat nocturn și a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitați de UEFA) omul a filmat câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist.
Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți patrioți și mereu alături de campioana României. Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”, a transmis Mihai Stoica la momentul respectiv, pe paginile sale de socializare.
