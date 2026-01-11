Rapid s-a impus cu CSKA Sofia cu un gol de la centrul terenului. Cât a fost scorul şi ce a făcut Dinamo cu Gangwon - Antena Sport

Dinamo – Gangwon 3-2

Update: Fluier final în Antalya. Dinamo o învinge pe Gangwon și termină cantonamentul din Turcia cu două victorii.

Min. 77: Sud-coreenii marchează din nou prin același Gun-hee Kim, al cărui șut îl lasă mască pe Codruț Sandu.

Min. 70: Gangwon reduce din diferență prin Gun-hee Kim, care marchează de la 11 metri.

Min. 64: Dinamo face scor în amicalul din Turcia și marchează din nou prin Karamoko, la o fază la care atacantul a trecut de portarul advers după ce a scăpat singur cu el.

Min. 24: Adrian Mazilu marchează primul său gol pentru alb-roșii cu un șut de la marginea careului care lovește și bara transversală.

Min. 10: Cătălin Cîrjan deschide scorul după ce sud-coreenii pierd mingea.

Update: A început meciul din Antalya.

Update: Echipa de start a lui Dinamo pentru amicalul cu Gangwon.

Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Musi, Perica, Mazilu

Partida dintre Dinamo și Gangwon reprezintă al doilea și ultimul meci de pregătire pentru alb-roșii în Antalya. În prima partidă, echipa de pe locul 4 din Liga 1 a învins-o cu 2-0 pe Young Boys Berna, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League.

Acum, Dinamo dă peste un adversar mai “exotic” care vine după un sezon în Coreea de Sud în care a terminat pe locul 5. În această perioadă, Gangwon se află în pauză, după care va disputa în februarie două meciuri în Liga Campionilor Asiei.

La două ore distanță, Rapid, ocupanta locului secund din Liga 1, dă peste CSKA 1948 Sofia la o singură zi distanță după ce a pierdut cu Wisla Plock, scor 1-2. Bulgarii au parte de o pauză de iarnă mai mare, având următorul meci oficial abia pe 7 februarie.

În competiția internă, CSKA 1948 e pe locul secund, la șapte puncte de Levski.