Inter - Napoli 2-2. McTominay, coşmarul lui Cristi Chivu! Egalul îl ţine totuşi pe locul 1 în Serie A! - Antena Sport

Min. 27 Gol Napoli. McTominay restabileşte egalitatea.

Min. 10 Gol Inter. Dimarco deschide scorul, cu un şut fenomenal, bară-gol.

Partida a începu!

INTER MILANO (3-5-2) : Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – L. Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – L. Martinez, Thuram. Rezerve : Calligaris, Taho – Acerbi, Augusto, Bonny, Cocchi, De Vrij, Diouf, Esposito, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic. Antrenor : Cristi Chivu

Cele două rivale se află și în acest sezon în fruntea ierarhiei din Serie A, Inter fiind lider cu 42 de puncte, în timp ce Napoli este la “borna” 38. În cele mai recente meciuri disputate în campionat, “nerazzurrii” au învins-o pe Parma cu 2-0, în timp ce echipa lui Antonio Conte s-a încurcat cu Verona, scor 2-2.

Partida de pe Giuseppe Meazza se anunță una extrem de interesantă și din alt motiv pe lângă cel legat de miza pe care o au Inter și Napoli în lupta pentru titlu. În ultima perioadă, Antonio Conte a încercat să pună presiune pe trei echipe de renume din Italia, și anume cea a lui Cristi Chivu, plus Juventus și AC Milan.

Tehnicianul lui Napoli a dat de înțeles că dacă Scudetto-ul e câștigat de orice altă formație în afară de cele trei, atunci ar fi o mare realizare. Cristi Chivu, de cealaltă parte, nu a intrat în subiectul respectiv la momentul respectiv și a evitat elegant polemica, iar ieri, înainte de meci, a vorbit cu respect despre Conte.

În partida tur, Napoli a învins-o pe Inter cu 3-1 în octombrie, grație unor goluri marcate de De Bruyne, McTominay și Anguissa. În acel meci, pentru echipa lui Chivu a înscris Calhanoglu.

