Inter - Napoli 2-2. McTominay, coşmarul lui Cristi Chivu! Egalul îl ţine totuşi pe locul 1 în Serie A! - Antena Sport

Inter – Napoli 2-2. McTominay, coşmarul lui Cristi Chivu! Egalul îl ţine totuşi pe locul 1 în Serie A!

Andrei Nicolae Publicat: 11 ianuarie 2026, 23:43

Cristi Chivu, în timpul meciului tur dintre Napoli și Inter / Profimedia

Inter Milano și Napoli s-au întâlnit în etapa cu numărul 20 din Serie. Cristi Chivu și elevii lui au avut de două ori meciul în mână, la 1-0, dar şi la 2-1, dar de fiecare dată McTominay a reuşit să readucă Napoli în meci!

Partida a fost una încinsă, în care Conte a fost eliminat, iar românul Cristi Chivu a condus pe tabelă în urma golurilor marcate de Dimarco şi Calhanoglu (penalty). Scor final: 2-2, iar Inter a ratat şansa de a se depărta în clasament faţă de adversari, dar rămâne pe locul 1 în Serie A! Mai jos aveţi cele mai importante faze din meci.

Inter – Napoli 2-2

Min. 90+3. Mkhitaryan trimite în bară!

Min. 81 McTominay înscrie şi restabileşte egalitatea. Este 2-2!

Min 71 Gol Inter. Calhanoglu înscrie din penalty.

Min. 70 Conte este eliminat, după ce primeşte cartonaşul roşu pentru proteste.

Min. 69 Mkhitaryan este călcat în careu, şi se dictează penalty după intervenţia VAR.

Min. 47 Hojlund este aproape de 2-1 pentru Napoli. Scapă singur spre poartă, dar trimite cu puţin pe lângă.

Min. 27 Gol Napoli. McTominay restabileşte egalitatea.

Min. 10 Gol Inter. Dimarco deschide scorul, cu un şut fenomenal, bară-gol.

Partida a începu!

  • INTER MILANO (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – L. Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – L. Martinez, Thuram. Rezerve: Calligaris, Taho – Acerbi, Augusto, Bonny, Cocchi, De Vrij, Diouf, Esposito, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic. Antrenor: Cristi Chivu
  • NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic – Beukema, Rrahmani, Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano, Elmas – Hojlund. Rezerve: Contini, Meret – Ambrosino, Buongiorno, Gutierrez, Lang, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Olivera, Vergara. Antrenor: Antonio Conte

Cele două rivale se află și în acest sezon în fruntea ierarhiei din Serie A, Inter fiind lider cu 42 de puncte, în timp ce Napoli este la “borna” 38. În cele mai recente meciuri disputate în campionat, “nerazzurrii” au învins-o pe Parma cu 2-0, în timp ce echipa lui Antonio Conte s-a încurcat cu Verona, scor 2-2.

Partida de pe Giuseppe Meazza se anunță una extrem de interesantă și din alt motiv pe lângă cel legat de miza pe care o au Inter și Napoli în lupta pentru titlu. În ultima perioadă, Antonio Conte a încercat să pună presiune pe trei echipe de renume din Italia, și anume cea a lui Cristi Chivu, plus Juventus și AC Milan.

Tehnicianul lui Napoli a dat de înțeles că dacă Scudetto-ul e câștigat de orice altă formație în afară de cele trei, atunci ar fi o mare realizare. Cristi Chivu, de cealaltă parte, nu a intrat în subiectul respectiv la momentul respectiv și a evitat elegant polemica, iar ieri, înainte de meci, a vorbit cu respect despre Conte.

În partida tur, Napoli a învins-o pe Inter cu 3-1 în octombrie, grație unor goluri marcate de De Bruyne, McTominay și Anguissa. În acel meci, pentru echipa lui Chivu a înscris Calhanoglu.

Echipele probabile la Inter – Napoli

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Lautaro Martinez, Thuram;

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic – Beukema, Rrahmani, Juan Jesus – Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Politano, Elmas – Hojlund.

