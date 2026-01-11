S-au arătat trei minute de prelungire, dar ce a urmat depășește orice imaginație! Nebunie în Barcelona - Real - Antena Sport

Barcelona și Real Madrid nu au dezamăgit în finala Supercupei Spaniei de la Jeddah, cele două reușind să facă un adevărat spectacol în prima repriză a acestei partide.
Catalanii conduceau cu scorul de 1-0 înaintea pauzei, dar în prelungirile primei reprize s-au mai marcat alte trei goluri. Asta deși arbitrul de centru arătase trei minute de prelungiri.
3 goluri în prelungirile primei reprize în Barcelona – Real Madrid
Barcelona și Real Madrid luptă pentru câștigarea Supercupei Spaniei, iar duelul nu a fost deloc unul lipsit de spectaculozitate, mai ales în primele 45 de minute.
După ce s-au dat lupte grele la centrul terenului, catalanii au preluat conducerea în minutul 36 prin Raphinha. În finalul primei părți, s-au arătat trei minute de prelungiri de la margine, dar în cele din urmă s-au jucat șapte.
Vinicius Junior a luat o acțiune pe cont propriu și a restabilit egalitatea (min. 45+2), însă Barcelona a trecut imediat la conducere, după ce Lewandowski a finalizat superb (min. 45+4), în situație de 1 la 1 cu Courtois.
Deși toată lumea se aștepta ca centralul să fluiere finalul primei reprize, acesta a lăsat jocul să „curgă”, iar „los blancos” au beneficiat de o lovitură de colț. Culmea, echipa lui Xabi Alonso a marcat iar, prin Gonzalo Garcia.
