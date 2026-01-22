„Hagi compensează absența lui Maradona!” Ce scria presa internațională pe 4 iulie 1994, după România - Argentina 3-2 - Antena Sport

Pe 3 iulie 1994, echipa națională a României trăia cea mai glorioasă noapte din istorie. Pe Rose Bowl, la Pasadena, „tricolorii” învingeau Argentina în optimile de finală ale Mondialului american, un succes care a răscolit presa internațională. Mai ales că „pumele”, cu Simeone, Ortega și Batistuta în primul 11, dar fără Maradona, erau campionii mondiali în exercițiu.

Ilie Dumitrescu, în minutele 11 și 17, și Gică Hagi (‘58) au marcat pentru România, în timp ce argentinienii au punctat prin Batistuta (‘16, din penalty) și Balbo (‘75). După meci, ziariștii din toată lumea au elogiat naționala condusă din teren de Maradona, dar nu cel din America de Sud, ci cel din Carpați.

The Guardian, pe 4 iulie 1994: „Argentina cade în fața magiei lui Hagi!”

“Argentina cade în fața magiei lui Hagi“, scria jurnalistul Paul Wilson, în The Guardian, pe 4 iulie. Wilson nota că “România a meritat victoria, cu trei goluri la superlativ, în comparație cu o reușită dintr-un penalty discutabil și alta venită prea târziu“.

Sursa citată adăuga că România este deja surpriza Cupei Mondiale, în timp ce Hagi este jucătorul providențial pentru “tricolori”. “Golul pe care Hagi l-a creat pentru Ilie Dumitrescu, în minutul 17, a fost cel mai frumos văzut la acest turneu și de la alte câteva anterioare“, scria The Guardian.

Americanii: „Hagi compensează absența lui Maradona!”

Și presa americană comenta victoria României în aceeași notă cu elogii și totodată cu mirare. “Românii continuă cursa și opresc Argentina: Hagi compensează absența lui Maradona și orchestrează o victorie cu 3-2 pe Rose Bowl“, scria imediat după meci publicația Los Angeles Times.