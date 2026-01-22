„Hagi compensează absența lui Maradona!” Ce scria presa internațională pe 4 iulie 1994, după România - Argentina 3-2 - Antena Sport

Închide meniul
„Hagi compensează absența lui Maradona!" Ce scria presa internațională pe 4 iulie 1994, după România - Argentina 3-2

„Hagi compensează absența lui Maradona!" Ce scria presa internațională pe 4 iulie 1994, după România – Argentina 3-2

„Hagi compensează absența lui Maradona!” Ce scria presa internațională pe 4 iulie 1994, după România – Argentina 3-2

Ionuţ Axinescu Publicat: 22 ianuarie 2026, 15:25

Hagi compensează absența lui Maradona!” Ce scria presa internațională pe 4 iulie 1994, după România – Argentina 3-2

Jucătorii României, în timpul meciului cu Argentina / Getty Images

Pe 3 iulie 1994, echipa națională a României trăia cea mai glorioasă noapte din istorie. Pe Rose Bowl, la Pasadena, „tricolorii” învingeau Argentina în optimile de finală ale Mondialului american, un succes care a răscolit presa internațională. Mai ales că „pumele”, cu Simeone, Ortega și Batistuta în primul 11, dar fără Maradona, erau campionii mondiali în exercițiu.

Ilie Dumitrescu, în minutele 11 și 17, și Gică Hagi (‘58) au marcat pentru România, în timp ce argentinienii au punctat prin Batistuta (‘16, din penalty) și Balbo (‘75). După meci, ziariștii din toată lumea au elogiat naționala condusă din teren de Maradona, dar nu cel din America de Sud, ci cel din Carpați.

The Guardian, pe 4 iulie 1994: „Argentina cade în fața magiei lui Hagi!”

Argentina cade în fața magiei lui Hagi“, scria jurnalistul Paul Wilson, în The Guardian, pe 4 iulie. Wilson nota că “România a meritat victoria, cu trei goluri la superlativ, în comparație cu o reușită dintr-un penalty discutabil și alta venită prea târziu“.

Sursa citată adăuga că România este deja surpriza Cupei Mondiale, în timp ce Hagi este jucătorul providențial pentru “tricolori”. “Golul pe care Hagi l-a creat pentru Ilie Dumitrescu, în minutul 17, a fost cel mai frumos văzut la acest turneu și de la alte câteva anterioare“, scria The Guardian.

Americanii: „Hagi compensează absența lui Maradona!”

Și presa americană comenta victoria României în aceeași notă cu elogii și totodată cu mirare. “Românii continuă cursa și opresc Argentina: Hagi compensează absența lui Maradona și orchestrează o victorie cu 3-2 pe Rose Bowl“, scria imediat după meci publicația Los Angeles Times.

Jurnaliștii locali erau fascinați de contraatacurile rapide ale echipei România, remarcând că “au fost cele mai multe contraatacuri în viteză într-un meci din sudul Californei de la Magic Johnson încoace“. “În absența lui Maradona, mare parte din strălucirea de pe gazon a venit din piciorul stâng al lui Gheorghe Hagi, care, din motive evidente pentru oricine l-a văzut la această Cupă Mondială, este cunoscut drept ‘Maradona din Carpați’“, mai scriau americanii.

Românii au jucat fotbal „cum juca odată Lakers baschet”

Jurnalistul Jere Longman, de la New York Times, titra: “Argentina, trimisă acasă de o Românie persistentă”. În articolul apărut pe 4 iulie 1994, Longman scria că “timp de 90 de minute, românii au jucat fotbal cum Lakers juca odată baschet, alergând de la un capăt la altul al terenului, oferind pase spectaculoase și goluri uimitoare“.

El País, cel mai important ziar de limbă spaniolă din lume, îi dedica un articol lui Gică Hagi, la câteva zile după victoria cu Argentina, pe 8 iulie. “Hagi, cel mai elogiat” era titlul materialului, unul în care sursa citată nota că “Regele” este văzut la superlativ de toată lumea, de la jurnaliști până la fani și adversari. “Nimeni nu se îndoiește să-i proclameze virtuțiile“, scria El País.

Un tânăr și-a pus pe telefonul lui cardul străbunicului și a comandat mâncare de 14.000 lei pe GlovoUn tânăr și-a pus pe telefonul lui cardul străbunicului și a comandat mâncare de 14.000 lei pe Glovo
România – Argentina 3-2

România: Prunea – Petrescu, Prodan, Belodedici, Mihali, Selymes – Lupescu, Gică Popescu, Dorinel Munteanu – Hagi (’85 Gâlcă), Ilie Dumitrescu (’88 Papură).

Antrenor: Anghel Iordănescu

Argentina: Islas – Sensini (’62 Medina Bello), Caceres, Ruggeri, Chamot – Ortega, Basualdo, Simeone, Redondo – Balbo, Batistuta

Antrenor: Alfio Basile

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena

