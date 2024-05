Hakan Calhanoglu a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Elias Charalambous, după a petrecut pe manele titlul câştigat cu Inter - Antena Sport

(n.r. – Tu i-ai trimis acel cântec?) Nu. Am fost surprins să fiu sincer. Am glumit cu Hakan în legătură cu melodia şi i-am zis că l-a făcut (n.r. – pe interpret) faimos şi o să îl facă un milionar.

Nu am vorbit prea mult, doar am glumit în legătură cu cântecul, i-am văzut şi pe restul jucătorilor că i-au urmat exemplul şi au cântat. A fost foarte drăguţ, am fost puţin surprins, dar i-am văzut şi pe jucătorii noştri după meci că au cântat acelaşi cântec. E o melodie la modă. Am văzut un copil cântând această melodie”, a spus Elias Charalambous la orangesport.ro.

Inter a devenit matematic campioană în Serie A şi a sărbătorit titlul pe muzică românească. A fost nebunie totală la Milano, după ce nerazzurrii au câştigat „Derby della Madonnina”. Au învins-o pe AC Milan, scor 2-0, şi au declanşat sărbătoarea chiar în faţa marii rivale.

Jucătorii lui Simone Inzaghi au petrecut pe teren, în faţa fanilor, după care au mutat distracţia în vestiar. Au apărut imagini fabuloase din vestiar, cu starurile Interului care cântă şi dansează pe o piesă românească.

Din boxe a răsunat maneaua „Made in Romania”, care este interpretată de Ionuţ Cercel. A fost show total şi chiar s-a făcut o horă în mijlocul vestiarului. Pe refren a fost o adevărată explozie de bucurie.

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 22, 2024 Imaginile s-au viralizat imediat pe reţelele sociale. Piesa „Made in Romania” a fost dusă în vestiarul lui Inter de Hakan Calhanoglu. Acesta a dezvăluit, în timpul unui interviu, că este melodia lui preferată. „Pasiunea mea este muzica, îmi place mult muzica. Melodia mea preferată acum este «Made in Romania». O știți? Iali-iali-iali„, spunea mijlocaşul lui Inter.

