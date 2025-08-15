Jannik Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati. Performanța obținută - Antena Sport

Jannik Sinner l-a învins joi pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 6-0, 6-2 şi s-a calificat în semifinalele turneului Cincinnati Open.

Numărul unu mondial şi-a prelungit seria de victorii pe suprafaţă hard la 25 de meciuri.

Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati

Sinner a dominat, profitând de cele 29 de erori neforţate ale adversarului său pentru a obţine prima sa victorie în trei întâlniri împotriva canadianului favorit 23, în doar 71 de minute.

“M-am simţit foarte bine pe teren. Cred că aţi văzut asta, dar fiecare zi va fi diferită“, a declarat Sinner. “Urmează o zi liberă, ceea ce este bine pentru mine. Vom încerca să ne antrenăm puţin şi apoi vom vedea ce pot face în semifinale“. Italianul de 23 de ani a devenit al cincilea jucător din acest secol care a înregistrat 25 de victorii consecutive pe această suprafaţă, după Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer şi Andy Murray.

25 – Jannik Sinner (23 years 356 days) is the youngest player to claim 25+ consecutive ATP-level match wins on hard court since Novak Djokovic (23 years 306 days) in 2011 – age calculated from start of respective events. Streak. #CincyTennis | @CincyTennis @atptour pic.twitter.com/yyVQY1CNfj

— OptaAce (@OptaAce) August 14, 2025