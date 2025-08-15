Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu...” - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit declarații despre derby-ul cu Rapid, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, scor 6-4 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a competiției.
Până la duelul tur cu scoțienii, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Rapid din campionat. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, pe Arena Națională.
Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita
Mihai Stoica a transmis că jucătorii FCSB-ului nu se vor bucura la maxim de succesul cu Drita, dat fiind faptul că au derby cu Rapid peste câteva zile. Oficialul campioanei speră ca fanii să susțină echipa la duelul de pe Arena Națională.
Totodată, MM a transmis că nu are ca obiectiv victoriile în derby-urile cu marile rivale ale FCSB-ului, subliniind că tot ce contează sunt trofeele.
„E semi-party, pentru că avem meci cu Rapid. Până la Aberdeen, avem derby cu Rapid. Înţeleg de la Victor Angelescu că mizează la vreo 30.000 de spectatori. Eu mizez pe Peluza Nord.
Rapid ne-a bătut pe unde ne-a prins şi noi am câştigat două campionate. Eu nu sunt genul care vrea să bată Rapid şi Dinamo, dar nu mă mai interesează altceva. Semnez acum 8-0 pentru amândouă, dar să luăm noi campionatul. Contează trofeele”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drita – FCSB
După meciul de la Priştina, Mihai Stoica a avut mai mulţi remarcaţi. Pantea, Miculescu şi Politic s-au numărat printre jucătorii lăudaţi de preşedintele Consiliului de Administraţie.
“Vreau să subliniez evoluţia lui Pantea, l-a suplinit pe Risto foarte bine, nu a mai jucat pe acea poziţie de la juniori. Miculescu e un jucător care luptă. Nu e important că a marcat, ci faptul că s-a apărat şi l-a ajutat pe Creţu. Nu uitaţi că era 2-0 în tur şi am spus-o că meritul a fost al suporterilor care au realizat că echipa poate şi au susţinut-o în faţa unui adversar inferior.