Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu...” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…”

Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…”

Publicat: 15 august 2025, 9:12

Comentarii
Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: Înțeleg de a Victor Angelescu…”

Profimedia

Mihai Stoica a oferit declarații despre derby-ul cu Rapid, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, scor 6-4 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a competiției. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până la duelul tur cu scoțienii, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Rapid din campionat. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, pe Arena Națională. 

Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita 

Mihai Stoica a transmis că jucătorii FCSB-ului nu se vor bucura la maxim de succesul cu Drita, dat fiind faptul că au derby cu Rapid peste câteva zile. Oficialul campioanei speră ca fanii să susțină echipa la duelul de pe Arena Națională. 

Totodată, MM a transmis că nu are ca obiectiv victoriile în derby-urile cu marile rivale ale FCSB-ului, subliniind că tot ce contează sunt trofeele. 

E semi-party, pentru că avem meci cu Rapid. Până la Aberdeen, avem derby cu Rapid. Înţeleg de la Victor Angelescu că mizează la vreo 30.000 de spectatori. Eu mizez pe Peluza Nord.  

Reclamă
Reclamă

Rapid ne-a bătut pe unde ne-a prins şi noi am câştigat două campionate. Eu nu sunt genul care vrea să bată Rapid şi Dinamo, dar nu mă mai interesează altceva. Semnez acum 8-0 pentru amândouă, dar să luăm noi campionatul. Contează trofeele”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drita – FCSB 

După meciul de la Priştina, Mihai Stoica a avut mai mulţi remarcaţi. Pantea, Miculescu şi Politic s-au numărat printre jucătorii lăudaţi de preşedintele Consiliului de Administraţie. 

Vreau să subliniez evoluţia lui Pantea, l-a suplinit pe Risto foarte bine, nu a mai jucat pe acea poziţie de la juniori. Miculescu e un jucător care luptă. Nu e important că a marcat, ci faptul că s-a apărat şi l-a ajutat pe Creţu. Nu uitaţi că era 2-0 în tur şi am spus-o că meritul a fost al suporterilor care au realizat că echipa poate şi au susţinut-o în faţa unui adversar inferior. 

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă

Aici, la golul 3, au plecat. De acolo a plecat totul. Iar primul gol de la Bucureşti a plecat de la o acţiune a lui Miculescu. Probabil jucam play-off de Champions League dacă îl aveam pe Bîrligea de la început. Asta e. E un teren greu aici. Nu poţi după şase minute că se va întâmpla ca la Bucureşti, de la 0-2, la 3-2. Era clar că e ziua noastră. 

Politic, un gol superb, în urma unui assit extraordinar al lui Lixandru. Pasa a fost impecabilă. Politic nu prea ştie să marcheze goluri urâte. E foarte bine dacă îi place să joace vârf, avem variante până Denis Alibec poate juca 100%”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Observator
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
Fanatik.ro
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
10:34
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după meciurile celor de la FCSB, CFR și Craiova. România a coborât
10:07
Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri
9:53
VIDEOTudor Băluță are concurență pentru golul serii în Europa. Reușită magnifică în Dinamo City – Hajduk Split
9:43
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: „Sacrificăm campionatul”
9:23
“S-au stins luminile”. Cum a reacționat presa din Kosovo, după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League
8:57
Jannik Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati. Performanța obținută
Vezi toate știrile
1 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 2 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 6 “Beznă totală!” Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: “Omul e rupt de realitate”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”