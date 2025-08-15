Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu...” - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit declarații despre derby-ul cu Rapid, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, scor 6-4 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a competiției.

Până la duelul tur cu scoțienii, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Rapid din campionat. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita

Mihai Stoica a transmis că jucătorii FCSB-ului nu se vor bucura la maxim de succesul cu Drita, dat fiind faptul că au derby cu Rapid peste câteva zile. Oficialul campioanei speră ca fanii să susțină echipa la duelul de pe Arena Națională.

Totodată, MM a transmis că nu are ca obiectiv victoriile în derby-urile cu marile rivale ale FCSB-ului, subliniind că tot ce contează sunt trofeele.

„E semi-party, pentru că avem meci cu Rapid. Până la Aberdeen, avem derby cu Rapid. Înţeleg de la Victor Angelescu că mizează la vreo 30.000 de spectatori. Eu mizez pe Peluza Nord.