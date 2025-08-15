Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: „Sacrificăm campionatul” - Antena Sport

Închide meniul
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: „Sacrificăm campionatul"

Fotbal | Liga 1

Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: „Sacrificăm campionatul”

Publicat: 15 august 2025, 9:43

Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: Sacrificăm campionatul”

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Gigi Becali a anunțat ce schimbare pregătește în primul 11 al FCSB-ului, pentru derby-ul cu Rapid. Patronul campioanei a anunțat că Dennis Politic va fi titularizat pe postul de atacant.  

FCSB se va duela cu Rapid duminică, de la ora 21:30, la câteva zile după calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita și se va confrunta cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a competiției. 

Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid 

Gigi Becali a recunoscut că va pune în plan secund campionatul, având în vedere miza calificării în grupa de Europa League. În acest context, patronul campioanei a dezvăluit că unii jucători vor fi odihniți în vederea confruntării lui Aberdeen.  

„Politic o să intre atacant cu Rapid, pentru că n-avem vârf. Bîrligea trebuie odihnit ca să joace în Scoția. Jucăm cu Rapid, dar trebuie să odihnim jucători. Ne interesează Europa League, n-avem ce să facem. O să sacrificăm campionatul momentan. 

Va reveni și Olaru, va fi și Politic, și George (n.r. – Octavian Popescu) va reveni. O să vedeți, că o s-o rezolvăm. Și Lixandru, care a intrat bine azi, a dat pas de gol, și Chiricheș. 

Noi trebuie să câștigăm toate meciurile, nu că e cu Rapid. Noi trebuie să câștigăm pentru că avem nevoie de puncte. 

Vor fi șase schimbări în echipa de start față de meciul ăsta”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Drita – FCSB 1-3. 

Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita 

Mihai Stoica a transmis că jucătorii FCSB-ului nu se vor bucura la maxim de succesul cu Drita, dat fiind faptul că au derby cu Rapid peste câteva zile. Oficialul campioanei speră ca fanii să susțină echipa la duelul de pe Arena Națională.  

E semi-party, pentru că avem meci cu Rapid. Până la Aberdeen, avem derby cu Rapid. Înţeleg de la Victor Angelescu că mizează la vreo 30.000 de spectatori. Eu mizez pe Peluza Nord.  

Rapid ne-a bătut pe unde ne-a prins şi noi am câştigat două campionate. Eu nu sunt genul care vrea să bată Rapid şi Dinamo, dar nu mă mai interesează altceva. Semnez acum 8-0 pentru amândouă, dar să luăm noi campionatul. Contează trofeele”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

