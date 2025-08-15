Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: „Sacrificăm campionatul” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat ce schimbare pregătește în primul 11 al FCSB-ului, pentru derby-ul cu Rapid. Patronul campioanei a anunțat că Dennis Politic va fi titularizat pe postul de atacant.

FCSB se va duela cu Rapid duminică, de la ora 21:30, la câteva zile după calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita și se va confrunta cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală a competiției.

Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid

Gigi Becali a recunoscut că va pune în plan secund campionatul, având în vedere miza calificării în grupa de Europa League. În acest context, patronul campioanei a dezvăluit că unii jucători vor fi odihniți în vederea confruntării lui Aberdeen.

„Politic o să intre atacant cu Rapid, pentru că n-avem vârf. Bîrligea trebuie odihnit ca să joace în Scoția. Jucăm cu Rapid, dar trebuie să odihnim jucători. Ne interesează Europa League, n-avem ce să facem. O să sacrificăm campionatul momentan.

Va reveni și Olaru, va fi și Politic, și George (n.r. – Octavian Popescu) va reveni. O să vedeți, că o s-o rezolvăm. Și Lixandru, care a intrat bine azi, a dat pas de gol, și Chiricheș.