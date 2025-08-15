Tudor Băluță are concurență pentru golul serii în Europa. Reușită magnifică în Dinamo City - Hajduk Split - Antena Sport

Închide meniul
Conference League
Andrei Nicolae Publicat: 15 august 2025, 9:53

Jucătorii de la Dinamo City, după un gol marcat / Profimedia

Tudor Băluță a fost unul dintre eroii Universității Craiova în meciul retur cu Spartak Trnava în seara de joi. După ce slovacii au împins miraculos meciul în prelungiri, “alb-albaștrii” aveau nevoie de un gol ca de aer, iar mijlocașul adus în vară a venit la datorie cu o execuție din foarfecă magnifică.

Reușita lui Băluță este una extrem de frumoasă, însă o lovitură de la distanță din meciul Dinamo City – Hajduk Split îi face concurență.

Dinamo City, în play-off-ul Conference League grație unui gol de senzație

Universitatea Craiova s-a calificat aseară în play-off-ul Conference League la capătul unui meci dramatic cu Spartak Trnava. După 3-0 în tur, oltenii au deschis scorul și părea că nimic nu se mai poate întâmpla pentru a opri accederea în runda următoare.

Slovacii au revenit însă fantastic, au marcat patru goluri și au împins duelul în prelungiri. “Alb-albaștrii” nu erau pe val, însă au reușit să marcheze două goluri și să se califice, una dintre reușite fiind extrem de frumoasă. Dintr-o centrare din corner, Tudor Băluță a reluat mingea pe spate din foarfecă și l-a învins pe portarul lui Spartak pentru a duce scorul la 4-2.

Reușita mijlocașului e posibil să nu fie cea mai spectaculoasă din seara europeană, deoarece la Tirana s-a marcat un alt “golazo”. În partida dintre Dinamo City (fosta Dinamo Tirana) și Hajduk Split, care se afla și ea în prelungiri, albanezul Eridon Qardaku l-a executat pe goalkeeper-ul advers cu un șut de senzație la vinclu de la peste 20 de metri.

La doar două minute distanță, Dinamo a marcat din nou și a tranșat soarta calificării, eliminând-o pe formația din Croația din postura de outsider al meciului.

