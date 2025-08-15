"S-au stins luminile". Cum a reacționat presa din Kosovo, după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, după victoria cu Drita / Sport Pictures

FCSB a reușit aseară să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Jurnaliștii din Kosovo au acoperit meciul care a avut loc la Priștina și nu au ezitat să expună superioritatea campioanei României.

Momentul în care presa din balcani a realizat că soarta “dublei” a fost decisă a fost la golul lui Dennis Politic, care a dus scorul la 3-1.

Jurnaliștii din Kosovo: “Golul și susținerea din tribune nu au fost de ajuns”

FCSB a trecut de Drita în turul 3 preliminar Europa League aseară după una dintre cele mai solide prestații ale “roș-albaștrilor” din acest start de sezon. Elevii lui Elias Charalambous s-au impus cu 3-1 pe Stadionul Fadil Vokkri grație reușitelor lui Cisotti, Miculescu și Politic, câștigând “dubla” la general cu 6-3.

La finalul partidei, jurnaliștii kosovari de la Koha au oferit o cronică a duelului de la Priștina și au recunoscut că în ciuda golului de 2-1 din startul reprizei secunde și a avantajului terenului propriu, FCSB nu a clacat. Presa a vorbit și despre adversara lui Drita din play-off-ul Conference League, Differdange, peste care echipa a dat și în primul tur preliminar UCL, când i-a eliminat.

“Golul marcat de Veton Tusha a stârnit entuziasm printre cei 10.000 de spectatori de pe Fadil Vokkri. Golul marcat în minutul 52 și susținerea din tribune nu au fost de ajuns pentru campioana din Kosovo, Drita. Echipa condusă de antrenorul din Skopje, Zekirija Ramadani, a suferit a doua înfrângere în fața campioanei României, FCSB.