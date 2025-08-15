Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri - Antena Sport

Englezii au prefațat noul sezon de Premier League și au dezvăluit cine e marea favorită la titlu. Noua stagiune din fotbalul britanic va debuta azi cu duelul dintre Liverpool, campioana en-titre, și Bournemouth.

Sezonul 2025-2026 din Premier League se anunță a fi unul „de foc”, având în vedere mutările de senzație efectuate de echipele de top. Liverpool i-a transferat, printre alții, pe Florian Wirtz sau Hugo Ekitike, în timp ce Arsenal și-a asigurat semnătura lui Viktor Gyokeres.

Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: Arsenal, favorită la titlu

Jurnaliștii de la dailymail.co.uk au făcut o amplă analiză înainte de debutul noului sezon de Premier League. Ei au numit-o favorită la titlu pe Arsenal, după ultimele sezoane în care „tunarii” s-au luptat pentru marele trofeu.

„Noul atacant Gyokeres ar putea fi ultima piesă din puzzle-ul lui Mikel Arteta. Par a fi foarte bine echilibrați pe teren, ar trebui să fie devastatori în atac, iar Declan Rice a venit cu goluri de la mijlocul terenului. Cu rivalii care și-au întărit loturile, nu va fi ușor să facă acel pas final, dar au o mare șansă”, notează englezii citați anterior despre Arsenal.

Tot britanicii susțin că podiumul va fi completat de Liverpool și Manchester City. În opinia lor, în ciuda transferurilor stelare realizate, „cormoranii” nu-și vor putea apăra titlul, în timp ce trupa lui Pep Guardiola va bifa al doilea sezon consecutiv fără trofeul suprem din Anglia.