Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri - Antena Sport

Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri

Fotbal | Premier League

Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri

Publicat: 15 august 2025, 10:07

Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri

Trofeul Premier League/ Profimedia

Englezii au prefațat noul sezon de Premier League și au dezvăluit cine e marea favorită la titlu. Noua stagiune din fotbalul britanic va debuta azi cu duelul dintre Liverpool, campioana en-titre, și Bournemouth. 

Sezonul 2025-2026 din Premier League se anunță a fi unul „de foc”, având în vedere mutările de senzație efectuate de echipele de top. Liverpool i-a transferat, printre alții, pe Florian Wirtz sau Hugo Ekitike, în timp ce Arsenal și-a asigurat semnătura lui Viktor Gyokeres. 

Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: Arsenal, favorită la titlu 

Jurnaliștii de la dailymail.co.uk au făcut o amplă analiză înainte de debutul noului sezon de Premier League. Ei au numit-o favorită la titlu pe Arsenal, după ultimele sezoane în care „tunarii” s-au luptat pentru marele trofeu.  

„Noul atacant Gyokeres ar putea fi ultima piesă din puzzle-ul lui Mikel Arteta. Par a fi foarte bine echilibrați pe teren, ar trebui să fie devastatori în atac, iar Declan Rice a venit cu goluri de la mijlocul terenului. Cu rivalii care și-au întărit loturile, nu va fi ușor să facă acel pas final, dar au o mare șansă”, notează englezii citați anterior despre Arsenal. 

Tot britanicii susțin că podiumul va fi completat de Liverpool și Manchester City. În opinia lor, în ciuda transferurilor stelare realizate, „cormoranii” nu-și vor putea apăra titlul, în timp ce trupa lui Pep Guardiola va bifa al doilea sezon consecutiv fără trofeul suprem din Anglia. 

Pentru al patrulea loc de Premier League, englezii o văd favorită pe Aston Villa, iar pentru locul al cincilea, pe Chelsea. Câștigătoarea Mondialului Cluburilor este de așteptat să se lupte cu Newcastle pentru ultima poziție de Champions League, în noul sezon.  

Englezii au prefațat și două clasări surpriză. Ei consideră că dezastrul va continua pentru Manchester United și Tottenham, fiind de părere că „diavolii” au șanse să încheie sezonul pe locul șapte, iar trupa lui Radu Drăgușin pe locul 10. 

„Spurs suferă în atac, după plecarea lui Heung-Min Son, neavând o acoperire de încredere cu Dominic Solanke, iar James Maddison și Dejan Kulusevsi sunt accidentați”, au mai menționat englezii citați anterior. 

Predicțiile englezilor pentru noul sezon de Premier League:

  1. Arsenal
  2. Liverpool
  3. Manchester City
  4. Aston Villa
  5. Chelsea
  6. Newcastle
  7. Manchester United
  8. Brighton
  9. Nottingham Forest
  10. Tottenham
  11. Fulham
  12. Bournemouth
  13. West Ham
  14. Everton
  15. Crystal Palace
  16. Brentford
  17. Leeds
  18. Wolverhampton
  19. Burnley
  20. Sunderland
