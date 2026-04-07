Hansi Flick a sărit în apărarea lui Lamine Yamal după ieșirea nervoasă a starului Barcei: “Toată lumea greșește”

Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, l-a apărat pe Lamine Yamal, asigurând că îl va susţine “întotdeauna” în faţa criticilor, cu o zi înainte de meciul tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Atletico Madrid, scrie AFP.
Imaginile surprinse de televiziunile spaniole la finalul meciului de campionat de sâmbătă contra lui Atletico (2-1) l-au arătat pe fotbalistul în vârstă de 18 ani vizibil deranjat de mustrările unui membru al staffului tehnic după ce a pierdut posesia mingii, el nedorind să-şi salute antrenorul la părăsirea terenului.
Discursul lui Hansi Flick despre situația lui Lamine Yamal
“Ce trebuie să reţinem este că Lamine are doar 18 ani şi că pentru mine este un jucător incredibil. Îţi dai seama de asta când revezi meciul: ceea ce face este incredibil“, a spus Flick, cerând presei să nu genereze controverse inutile pe marginea acestui moment.
“Are doar 18 ani şi uneori se enervează când îl schimb. Împotriva lui Atletico, s-a trezit într-o situaţie în care a driblat patru sau cinci jucători, a şutat şi nu a reuşit să marcheze. Uneori poate fi frustrat că nu marchează astfel de goluri. Este emotiv şi asta e un lucru bun; îl voi susţine mereu“, a asigurat antrenorul german.
Fostul tehnician al lui Bayern consideră că Yamal, pe locul 2 în clasamentul Balonului de Aur anul trecut, este “pe drumul cel bun” şi a promis că el şi stafful său îl vor ajuta “să progreseze şi mai mult”.
“Toată lumea greşeşte uneori. I-am spus: Nu e nicio problemă, ai dreptul şi te voi proteja mereu. Asta îmi doresc de la el: să le arate tuturor celor de pe teren cât de puternic este, pentru că sunt sigur că va deveni unul dintre cei mai buni, poate chiar cel mai bun jucător în viitor“, a afirmat el.
Sursa: Agerpres.ro
