Hansi Flick, reacție de clasă după ce Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur: „Dembele l-a meritat” - Antena Sport

Hansi Flick a avut o reacție de clasă, după ce Ousmane Dembele l-a învins pe Lamine Yamal și a câștigat Balonul de Aur. Tânărul jucător al Barcelonei a trebuit să se mulțumească cu trofeu Kopa.

Locul doi ocupat de Lamine Yamal în clasamentul Balonului de Aur 2025 va “servi drept motivaţie” pentru a câştiga premiul “sezonul viitor”, a asigurat antrenorul său de la Barcelona, Hansi Flick.

Hansi Flick, reacție de clasă după ce Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur

“Am vorbit ieri cu Lamine, se descurcă bine. Cred că acest lucru îi va servi drept motivaţie în anii următori. Dembele l-a meritat, este un vot, şi Lamine îl acceptă cu atitudinea corectă”, a declarat Flick într-o conferinţă de presă, conform mundodeportivo.com, înaintea meciului din La Liga împotriva lui Oviedo, recent promovată.

“Este motivat să arate pe teren că poate fi din nou un candidat la Balonul de Aur sezonul viitor”, a adăugat antrenorul despre atacantul în vârstă de 18 ani, care a câştigat Trofeul Kopa pentru al doilea an consecutiv.

Fair-play, Yamal, care a avut un sezon excepţional cu Barca, marcat de mai multe momente importante în Liga Campionilor, l-a felicitat pe fostul său coechipier Ousmane Dembele: “Planul lui Dumnezeu este perfect, trebuie să urci ca să ajungi în vârf. Sunt fericit pentru Trofeul Kopa obţinut a doua oară şi îl felicit pe Ousmane pentru premiul câştigat şi pentru sezonul său excelent”, a postat el pe contul de Instagram, urmărit de 38,7 milioane de persoane.