Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri - Antena Sport

Federaţia turcă de fotbal (TFF) a anunţat luni că trimite 1.024 de jucători în faţa comisiei sale de disciplină, inclusiv 27 din divizia sa de elită, Super Lig, pentru participarea la pariuri pe meciurile de fotbal, informează EFE.

Aceasta este o măsură “preventivă”, în cadrul unei ample anchete privind pariurile în fotbalul profesionist turc, lansată în urmă cu două săptămâni de TFF, care a dus deja la sancţiuni împotriva a 149 de arbitri şi la demisia a 45 de delegaţi de meciuri.

1.000 de jucători din Turcia, în faţa Comisiei de Disciplină

Printre cei 27 de jucători din Super Lig trimişi în faţa comisiei de disciplină se numără doi de la Galatasaray, doi de la Beşiktaş şi unul de la Trabzonspor, conform listei publicate de TFF.

Cu excepţia lui Fenerbahce, toate echipele aflate în prezent în top 10 din Super Lig au între unul şi trei jucători implicaţi. În 1.Lig, al doilea eşalon al fotbalului turc, 77 de jucători sunt investigaţi, 282 în 2.Lig şi 629 în 3.Lig, alături de nouă jucători fără categorie.

Federaţia turcă de fotbal evaluează încă posibilitatea de a trimite alţi 47 de jucători către comisia de disciplină, în cazul cărora s-a constatat o singură participare la pariuri.