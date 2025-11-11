Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri - Antena Sport

Închide meniul
Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri

Publicat: 11 noiembrie 2025, 8:59

Federaţia turcă de fotbal (TFF) a anunţat luni că trimite 1.024 de jucători în faţa comisiei sale de disciplină, inclusiv 27 din divizia sa de elită, Super Lig, pentru participarea la pariuri pe meciurile de fotbal, informează EFE.

Aceasta este o măsură “preventivă”, în cadrul unei ample anchete privind pariurile în fotbalul profesionist turc, lansată în urmă cu două săptămâni de TFF, care a dus deja la sancţiuni împotriva a 149 de arbitri şi la demisia a 45 de delegaţi de meciuri.

Printre cei 27 de jucători din Super Lig trimişi în faţa comisiei de disciplină se numără doi de la Galatasaray, doi de la Beşiktaş şi unul de la Trabzonspor, conform listei publicate de TFF.

Cu excepţia lui Fenerbahce, toate echipele aflate în prezent în top 10 din Super Lig au între unul şi trei jucători implicaţi. În 1.Lig, al doilea eşalon al fotbalului turc, 77 de jucători sunt investigaţi, 282 în 2.Lig şi 629 în 3.Lig, alături de nouă jucători fără categorie.

Federaţia turcă de fotbal evaluează încă posibilitatea de a trimite alţi 47 de jucători către comisia de disciplină, în cazul cărora s-a constatat o singură participare la pariuri.

Având numărul mare de jucători din ligile a doua şi a treia trimişi în faţa comisiei de disciplină, TFF a suspendat toate meciurile din aceste două divizii timp de două săptămâni, pentru a oferi cluburilor afectate timp să-şi reconstruiască loturile.

De asemenea, TFF a început negocierile cu FIFA pentru a adaugă încă 15 zile la perioada de transferuri din această iarnă.

Federaţia a convocat o şedinţă extraordinară pentru marţi după-amiază, potrivit postului turc de televiziune NTV.

Scandalul pariurilor a creat o tulburare majoră în fotbalul din Turcia, iar TFF a promis că va eradica fenomenul de la rădăcină, clarificând în acelaşi timp că nu există dovezi de trucare organizată a meciurilor şi că majoritatea arbitrilor anchetaţi au pierdut bani din pariuri.

Cu toate acestea, un tribunal din Istanbul a plasat luni în arest preventiv şapte arbitri, precum şi pe preşedintele clubului Eyupspor (la care joacă atacantul român Denis Drăguş), Murat Ozkaya, pentru presupuse tentative de trucare a rezultatelor.

