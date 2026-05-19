“Proşti!” Ce spunea Marius Baciu despre jucătorii de la FCSB în acest sezon: “Trebuie amendat”

Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului, nu i-a menajat pe jucătorii roş-albaştrilor pe durata acestui sezon. Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1, FCSB a avut parte de o cădere greu de explicat, ajungând să evolueze în play-out.

Încă din toamnă, din postura de expert TV, Marius Baciu i-a taxat şi nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB atunci când a fost cazul, din cauza prestaţiilor slabe din acest campionat.

Marius Baciu i-a pus la zid în mai multe rânduri pe jucătorii de la FCSB din postura de analist: “Lipsă de respect”

Un exemplu este de la începutul sezonului, la finalul meciului cu Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2. Atunci, Baciu a avut un discurs dur la adresa jucătorilor de la FCSB:

“Rapid slab și FCSB-ul proști! Sincer. Nu i-am mai văzut atât de naivi. Aș zice că așa au fost și la primul gol, l-a dat deoparte mult prea ușor pe Ngezana. Cred că s-a lovit la cap la faza aia (n.r. – când a trimis mingea în bară), cred că s-a lovit la cap și i s-a tăiat filmul.

Deci a fost noroc și o prostie a FCSB-ului. Altceva n-ai ce să… nu ai cum! Și la golul 2, nu ai voie să faci (n.r. ce a făcut). Degajeaz-o, dă-i una să meargă cât o merge. FCSB și-a bătut joc de meciul ăsta pe care l-a avut la îndemână. De Rapid nu știu ce să zic. Bulan și prostia lui Ngezana”, spunea Baciu, după meciul cu Rapid, din luna august.