“Proşti!” Ce spunea Marius Baciu despre jucătorii de la FCSB în acest sezon: “Trebuie amendat”

Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului, nu i-a menajat pe jucătorii roş-albaştrilor pe durata acestui sezon. Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1, FCSB a avut parte de o cădere greu de explicat, ajungând să evolueze în play-out.
Încă din toamnă, din postura de expert TV, Marius Baciu i-a taxat şi nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB atunci când a fost cazul, din cauza prestaţiilor slabe din acest campionat.
Marius Baciu i-a pus la zid în mai multe rânduri pe jucătorii de la FCSB din postura de analist: “Lipsă de respect”
Un exemplu este de la începutul sezonului, la finalul meciului cu Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2. Atunci, Baciu a avut un discurs dur la adresa jucătorilor de la FCSB:
“Rapid slab și FCSB-ul proști! Sincer. Nu i-am mai văzut atât de naivi. Aș zice că așa au fost și la primul gol, l-a dat deoparte mult prea ușor pe Ngezana. Cred că s-a lovit la cap la faza aia (n.r. – când a trimis mingea în bară), cred că s-a lovit la cap și i s-a tăiat filmul.
Deci a fost noroc și o prostie a FCSB-ului. Altceva n-ai ce să… nu ai cum! Și la golul 2, nu ai voie să faci (n.r. ce a făcut). Degajeaz-o, dă-i una să meargă cât o merge. FCSB și-a bătut joc de meciul ăsta pe care l-a avut la îndemână. De Rapid nu știu ce să zic. Bulan și prostia lui Ngezana”, spunea Baciu, după meciul cu Rapid, din luna august.
Tot după un meci cu Rapid, câştigat de FCSB, în luna decembrie, Baciu a cerut ca Daniel Bîrligea să fie amendat pentru reacţia nervoasă avută în momentul în care a fost schimbat:
“Bîrligea trebuie scos din lot. E lipsă de respect. Nu ai voie să faci așa ceva, oricum te cheamă. Amendă! E mai rău ca atunci când înjuri. E lipsă de respect pentru colegii lui. Nu cred că mai scapă. Orice ar zice domnul Becali, trebuie amendat”.
