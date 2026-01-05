Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chelsea, aproape să bată palma cu noul antrenor. Cine îl va înlocui pe Enzo Maresca - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Chelsea, aproape să bată palma cu noul antrenor. Cine îl va înlocui pe Enzo Maresca

Chelsea, aproape să bată palma cu noul antrenor. Cine îl va înlocui pe Enzo Maresca

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 10:43

Comentarii
Chelsea, aproape să bată palma cu noul antrenor. Cine îl va înlocui pe Enzo Maresca

Enzo Maresca a plecat de la Chelsea/ Profimedia

Chelsea este aproape să-l numească pe Liam Rosenior în funcţia de antrenor, după ce managerul grupării Strasbourg a sosit, duminică seară, la Londra pentru a purta discuţii în acest sens.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vârstă de 41 de ani, Rosenior urmează să se întâlnească luni cu oficialii clubului din vestul Londrei şi se aşteaptă ca discuţiile să se încheie cu acceptul său de a-l înlocui pe Enzo Maresca, care a părăsit Stamford Bridge la începutul acestui an.

Chelsea, aproape să bată palma cu noul antrenor: Liam Rosenior

Rosenior a devenit rapid favoritul pentru acest post după plecarea lui Maresca, dar principalul obstacol care trebuia depăşit era faptul că BlueCo, compania de investiţii care deţine atât Chelsea, cât şi Strasbourg, trebuia să fie atentă la nevoile ambelor cluburi.

Conducerea BlueCo nu a dorit să se întâlnească cu Rosenior, care a plecat duminică cu avionul din Franţa, înainte ca Strasbourg să joace sâmbătă împotriva Nice în Ligue 1. Fostul antrenor al Hull City a fost însoţit de preşedintele clubului Strasbourg, Marc Keller, şi de directorul sportiv, David Weir.

Conducerea şi directorii sportivi ai Chelsea sunt mari admiratori ai lui Rosenior. Rămâne de văzut dacă acesta va fi numit la timp pentru deplasarea echipei din Premier League la Fulham, miercuri. Antrenorul echipei Under-21 a Chelsea, Calum McFarlane, a fost responsabil interimar pentru remiza de duminică, 1-1, cu Manchester City.

Reclamă
Reclamă

Rosenior a fost inclus pe o listă scurtă de candidaţi după ce Maresca s-a despărţit de Chelsea. Francesco Farioli, de la Porto, este dorit, iar Filipe Luís, de la Flamengo, a stârnit şi el interes. Luís a condus Flamengo la victorie împotriva Chelsea în Cupa Mondială a Cluburilor de vara trecută. Brazilianul a jucat şi pentru club.

BlueCo este hotărât să găsească un înlocuitor de calitate pentru Rosenior la Strasbourg. Filipe Coelho şi Jean-Marc Kuentz sunt aşteptaţi să preia conducerea interimară. Se pare că fostul antrenor al echipei Wolverhampton, Gary O’Neil, este unul dintre candidaţii pentru preluarea postului pe termen lung.

100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
13:32
Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui
13:07
“Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract
12:22
NEWS ALERTRuben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul
12:13
Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii. Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru jucătorul din Liga a 2-a
12:01
VIDEOOklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Suns
11:34
Anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul: “Asta i-a spus Hagi când a plecat”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 3 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează 6 Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!