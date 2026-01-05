Chelsea, aproape să bată palma cu noul antrenor. Cine îl va înlocui pe Enzo Maresca - Antena Sport

Chelsea este aproape să-l numească pe Liam Rosenior în funcţia de antrenor, după ce managerul grupării Strasbourg a sosit, duminică seară, la Londra pentru a purta discuţii în acest sens.
În vârstă de 41 de ani, Rosenior urmează să se întâlnească luni cu oficialii clubului din vestul Londrei şi se aşteaptă ca discuţiile să se încheie cu acceptul său de a-l înlocui pe Enzo Maresca, care a părăsit Stamford Bridge la începutul acestui an.
Chelsea, aproape să bată palma cu noul antrenor: Liam Rosenior
Rosenior a devenit rapid favoritul pentru acest post după plecarea lui Maresca, dar principalul obstacol care trebuia depăşit era faptul că BlueCo, compania de investiţii care deţine atât Chelsea, cât şi Strasbourg, trebuia să fie atentă la nevoile ambelor cluburi.
Conducerea BlueCo nu a dorit să se întâlnească cu Rosenior, care a plecat duminică cu avionul din Franţa, înainte ca Strasbourg să joace sâmbătă împotriva Nice în Ligue 1. Fostul antrenor al Hull City a fost însoţit de preşedintele clubului Strasbourg, Marc Keller, şi de directorul sportiv, David Weir.
Conducerea şi directorii sportivi ai Chelsea sunt mari admiratori ai lui Rosenior. Rămâne de văzut dacă acesta va fi numit la timp pentru deplasarea echipei din Premier League la Fulham, miercuri. Antrenorul echipei Under-21 a Chelsea, Calum McFarlane, a fost responsabil interimar pentru remiza de duminică, 1-1, cu Manchester City.
Rosenior a fost inclus pe o listă scurtă de candidaţi după ce Maresca s-a despărţit de Chelsea. Francesco Farioli, de la Porto, este dorit, iar Filipe Luís, de la Flamengo, a stârnit şi el interes. Luís a condus Flamengo la victorie împotriva Chelsea în Cupa Mondială a Cluburilor de vara trecută. Brazilianul a jucat şi pentru club.
BlueCo este hotărât să găsească un înlocuitor de calitate pentru Rosenior la Strasbourg. Filipe Coelho şi Jean-Marc Kuentz sunt aşteptaţi să preia conducerea interimară. Se pare că fostul antrenor al echipei Wolverhampton, Gary O’Neil, este unul dintre candidaţii pentru preluarea postului pe termen lung.
