Programul meciurilor de promovare/retrogradare în Liga 1. Farul şi FC Voluntari, retur pe teren propriu

Mihai Alecu Publicat: 19 mai 2026, 12:22

S-a stabilit ordinea meciurilor de baraj pentru rămânerea în SuperLiga. Foto: Sport Pictures

La sediul FRF a avut loc astăzi tragerea la sorţi prin care s-a stabilit cine va fi gazdă la partida tur în barajul de rămânere/promovare în Liga 1, iar trupa condusă de Flavius Stoican a avut noroc din acest punct de vedere.

FRF a stabilit cum se vor juca meciurile de rămânere/promovare în Liga 1

Ultima etapă din play-out a adus o mare supriză şi anume eşecul suferit de Farul Constanţa în faţa celor de la Metaloglobus, 0-1, chiar pe teren propriu, rezultat care a făcut ca gruparea de la malul mării să ajungă în barajul de rămânere/promovare în Liga 1.

De acest eşec al “marinarilor” a profitat echipa condusă de Mehmet Topal, Petrolul, care în ciuda eşecului, 1-5, cu Oţelul, a terminat peste cei de la Farul şi sunt siguri de locul în Liga 1 şi din ediţia viitoare. Cealaltă formaţie care va fi la baraj este Hermannstadt, sibienii reuşind victoria, 2-0, cu FCSB, asigurându-şi astfel lipsa de emoţii în contextul în care nu a mai contat ce a făcut Unirea Slobozia.

  • Meciurile urmează să fie programate pentru 23-24 mai şi 30-31 mai.

Programul meciurilor de promovare/retrogradare în Liga 1

Cei de la Chindia care au ajuns la baraj datorită faptului că FC Bihor şi Steaua nu au licenţă pentru prima ligă urmează să joace manşa tur pe teren propriu, după care vor avea de dat bătălia finală în deplasare, pe terenul de la Ovidiu.

Sibienii au fost mai puţin norocoşi, în contextul în care este considerat un avantaj să joci pe teren propriu returul. Cei de la Hermannstadt vor disputa meciul tur cu FC Voluntari pe teren propriu şi vor fi nevoiţi să-şi asigure rămânerea în Liga 1 pe stadionul Anghel Iordănescu din Ilfov.

  • Chindia – Farul Constanţa
  • Hermannstadt – FC Voluntari
