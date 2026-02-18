Probele folosite de Benfica pentru a-l apăra pe Prestianni în scandalul cu Vinicius. Videoclipul publicat - Antena Sport

Benfica a postat în noaptea de după meciul cu Real Madrid un videoclip de pe teren prin care își dorește să îi ia apărarea lui Gianluca Prestianni în tot scandalul izbucnit cu Vinicius. Clubul din Portugalia a transmis și un mesaj scurt prin care și-a arătat susținerea față de fotbalistul din Argentina.
Meciul dintre Benfica și Real Madrid de pe Estadio da Luz a fost marcat de un scandal “monstru”, după ce protocolul anti-rasism a fost activat. Vinicius i-a transmis centralului Francois Letexier că unul dintre adversarii săi, Prestianni, i-a adresat insulte rasiste după ce a celebrat reușita sa la colțul terenului, în fața fanilor portughezi.
Videoclipul folosit drept apărare de Benfica în scandal
Brazilianul a susținut că adversarul său l-a numit “maimuță”, venind și cu un mesaj pe rețelele sociale în miez de noapte. Prestianni a venit și el cu o replică și a negat acuzațiile respective, iar recent Benfica a sărit și ea în apărarea jucătorului său.
Portughezii au publicat un videoclip pe rețelele sociale cu momentul în care scandalul a izbucnit: “După cum demonstrează imaginile, având în vedere distanța, jucătorii lui Real Madrid nu ar fi putut auzi ceea ce spun că au auzit“, au scris “vulturii”.
În plus, formația din Lisabona și-a arătat și susținerea față de Prestianni, postând mesajul argentinianului pe rețelele sociale alături de textul: “Împreună, alături de tine“.
Juntos, ao teu lado. pic.twitter.com/RLxQ7Vm0W9
— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026
