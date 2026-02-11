Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi - Cordea - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea

Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea

Radu Constantin Publicat: 11 februarie 2026, 15:27

Comentarii
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea

Astazi a fost şedinţă la Comisia de Disciplină, unde s-a analizat caul Bergodi-Cordea. Cum tehnicianul italian nu a putut ajunge, cazul a fost amânat, anunţă Fanatik.ro. U Cluj urmează să joace miercuri, 11 februarie, de la ora 18:00, cu Oțelul Galați, în ultima etapă a Cupei României, iar italianul a cerut învoire.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În schimb, Andrei Cordea a fost prezent joi la Comisia de Disciplină după scandalul uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj. Cristiano Bergodi şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul fotbalistului de la CFR, după ce acesta a înjurat spre banca “şepcilor roşii”.

Chemat să dea explicaţii, Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină şi a ieşit “cu capul sus”. Fotbalistul din Gruia recunoaşte că nu ar fi trebuit să răspundă provocărilor şi că a învăţat de la cei din comisie precum de la nişte părinţi care vor binele copilului.

“O lecție pentru mine. Am discutat cu dânșii, le-am relatat exact, pas cu pas, ce s-a întâmplat. Au fost și filmulețele. Am ieșit cu capul de sus de aici. Am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele”, a spus jucătorul la ieşirea din şedinţă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Observator
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
17:25
Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole
17:21
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie
17:11
FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto
17:05
Ce atacant a ratat Gigi Becali. Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB
16:49
Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos”
16:36
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 4 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 5 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 6 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt