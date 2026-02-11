Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi - Cordea - Antena Sport

Astazi a fost şedinţă la Comisia de Disciplină, unde s-a analizat caul Bergodi-Cordea. Cum tehnicianul italian nu a putut ajunge, cazul a fost amânat, anunţă Fanatik.ro. U Cluj urmează să joace miercuri, 11 februarie, de la ora 18:00, cu Oțelul Galați, în ultima etapă a Cupei României, iar italianul a cerut învoire.

În schimb, Andrei Cordea a fost prezent joi la Comisia de Disciplină după scandalul uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj. Cristiano Bergodi şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul fotbalistului de la CFR, după ce acesta a înjurat spre banca “şepcilor roşii”.

Chemat să dea explicaţii, Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină şi a ieşit “cu capul sus”. Fotbalistul din Gruia recunoaşte că nu ar fi trebuit să răspundă provocărilor şi că a învăţat de la cei din comisie precum de la nişte părinţi care vor binele copilului.

“O lecție pentru mine. Am discutat cu dânșii, le-am relatat exact, pas cu pas, ce s-a întâmplat. Au fost și filmulețele. Am ieșit cu capul de sus de aici. Am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele”, a spus jucătorul la ieşirea din şedinţă.