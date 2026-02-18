Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: "Am fost ameninţat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: “Am fost ameninţat”

Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: “Am fost ameninţat”

Dan Roșu Publicat: 18 februarie 2026, 8:25

Comentarii
Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: Am fost ameninţat

Gianluca Prestianni, în timpul meciului Benfica - Real Madrid 0-1 - Profimedia Images

Gianluca Prestianni şi Vinicius Jr au fost implicaţi într-un scandal uriaş după ce brazilianul a marcat singurul gol al meciului dintre Benfica şi Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Argentinianul de 20 de ani a postat un mesaj pe Instagram, prin care s-a apărat şi a susţinut că nu l-a numit “maimuţă” pe brazilianul Realului. Acesta a menţionat şi faptul că a fost ameninţat de “galactici”.

Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr

“Vreau să clarific că nu am adresat niciodată insulte rasiale la adresa lui Vinicius, care, din păcate, a înțeles greșit ce a crezut că a auzit.

Nu am fost niciodată rasist cu nimeni și regret amenințările pe care le-am primit din partea jucătorilor de la Real Madrid”, a spus argentinianul cotat la 12 milioane de euro.

Vinicius l-a acuzat de rasism pe Gianluca Prestianni

În minutul 50, sud-americanul a deschis scorul cu un gol superb și a celebrat reușita arătându-le fanilor numele său de pe spate, moment în care jucătorii Benficăi au luat-o razna.

Reclamă
Reclamă

Jucătorii echipei portugheze s-au năpustit asupra lui Vinicius pentru a-l îndepărta de la coțul terenului, locul unde celebra, iar același lucru a făcut-o și centralul Francois Letexier. Ulterior, brazilianul a intrat într-un dialog aprins cu Gianluca Prestianni, iar jucătorul lui Arbeloa s-a ales cu un cartonaș galben.

Cei doi au continuat să discute, iar la un moment dat Vini s-a dus “țintă” la Letexier și a semnalat faptul că a fost abuzat rasial şi că ar fi fost numit “maimuţă”.

 

Zonele în care zăpada va atinge jumătate de metru. Vântul va bate cu aproape 100 km/hZonele în care zăpada va atinge jumătate de metru. Vântul va bate cu aproape 100 km/h
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
Observator
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă la echipă
Fanatik.ro
La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă la echipă
8:23
Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica – Real Madrid: “Rasiștii sunt lași”
8:02
Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica – Real! “Arbitrul avea o foaie pe care scria exact asta”
0:02
Benfica – Real Madrid 0-1. Revanșă cu scandal pentru „los blancos”. Vinicius, inamicul numărul 1 la Lisabona. Rezultatele serii
23:55 17 feb.
Jose Mourinho, eliminat din Benfica – Real Madrid după ce a văzut două “galbene” în câteva secunde
23:24 17 feb.
Scandal la Benfica – Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial
23:13 17 feb.
Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice
Vezi toate știrile
1 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 2 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 3 Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA 4 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia 5 Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti 6 Rușine istorică pentru Juventus în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat de 67 de ani
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea