Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: "Am fost ameninţat" - Antena Sport

Gianluca Prestianni şi Vinicius Jr au fost implicaţi într-un scandal uriaş după ce brazilianul a marcat singurul gol al meciului dintre Benfica şi Real Madrid.

Argentinianul de 20 de ani a postat un mesaj pe Instagram, prin care s-a apărat şi a susţinut că nu l-a numit “maimuţă” pe brazilianul Realului. Acesta a menţionat şi faptul că a fost ameninţat de “galactici”.

Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr

“Vreau să clarific că nu am adresat niciodată insulte rasiale la adresa lui Vinicius, care, din păcate, a înțeles greșit ce a crezut că a auzit.

Nu am fost niciodată rasist cu nimeni și regret amenințările pe care le-am primit din partea jucătorilor de la Real Madrid”, a spus argentinianul cotat la 12 milioane de euro.

Vinicius l-a acuzat de rasism pe Gianluca Prestianni

În minutul 50, sud-americanul a deschis scorul cu un gol superb și a celebrat reușita arătându-le fanilor numele său de pe spate, moment în care jucătorii Benficăi au luat-o razna.