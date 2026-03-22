Idolul lui Arda Guler este cel mai mare rival al lui Gică Hagi din Turcia

Arda Guler a oferit un interviu în care a vorbit despre idolii pe care i-a avut în copilărie, în fotbalul din Turcia. Fiind fost jucător al lui Fenerbahce, atacantul cotat la 90 de milioane de euro l-a ales pe Alex de Souza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De-a lungul timpului, a existat o discuţie legat de cel mai mare jucător din istoria Turciei, “lupta” dându-se între Gică Hagi şi Alex de Souza. În cazul lui Guler, alegerea a fost simplă, ţinând cont de trecutul său.

Alex de Souza e idolul lui Arda Guler

“Unul dintre fotbaliştii pe care i-am avut ca idoli a fost Alex de Souza. Acum îi urmăresc cât pot de mult pe Mesut Ozil şi Luka Modric. Vorbim despre fotbalişti de clasă”, a spus Guler.

Hagi a jucat pentru Galatasaray timp de cinci ani (1996-2001) şi şi-a trecut în palmares 10 trofee, 4 titluri de campion, două Cupe ale Turciei, două Supercupe ale Turciei, Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

De asemenea, Hagi a marcat 73 de goluri, reuşind şi 63 de pase decisive în cele 192 de partide adunate pentru gruparea Cim Bom, în toate competiţiile.