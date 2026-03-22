Idolul lui Arda Guler este cel mai mare rival al lui Gică Hagi din Turcia

Arda Guler a oferit un interviu în care a vorbit despre idolii pe care i-a avut în copilărie, în fotbalul din Turcia. Fiind fost jucător al lui Fenerbahce, atacantul cotat la 90 de milioane de euro l-a ales pe Alex de Souza.
De-a lungul timpului, a existat o discuţie legat de cel mai mare jucător din istoria Turciei, “lupta” dându-se între Gică Hagi şi Alex de Souza. În cazul lui Guler, alegerea a fost simplă, ţinând cont de trecutul său.
Alex de Souza e idolul lui Arda Guler
“Unul dintre fotbaliştii pe care i-am avut ca idoli a fost Alex de Souza. Acum îi urmăresc cât pot de mult pe Mesut Ozil şi Luka Modric. Vorbim despre fotbalişti de clasă”, a spus Guler.
Hagi a jucat pentru Galatasaray timp de cinci ani (1996-2001) şi şi-a trecut în palmares 10 trofee, 4 titluri de campion, două Cupe ale Turciei, două Supercupe ale Turciei, Cupa UEFA şi Supercupa Europei.
De asemenea, Hagi a marcat 73 de goluri, reuşind şi 63 de pase decisive în cele 192 de partide adunate pentru gruparea Cim Bom, în toate competiţiile.
De partea cealaltă, brazilianul Alex a evoluat la Fenerbahce timp de 8 ani, în perioada 2004-2012, cucerind 5 trofee, 3 titluri în Turcia, o Cupă şi o Supercupă a Turciei. Dacă la titluri stă mai slab decât Hagi, sud-americanul are 171 de goluri şi 144 de pase decisive, în 344 de meciuri, în toate competiţiile.
- Alexandru Chipciu a numit marele avantaj al României în faţa Turciei: “S-a văzut în meciul cu Austria”
- Condiţia esenţială pe care o pune Edi Iordănescu pentru o revenire la naţională: “Să nu mă acuzaţi!”
- Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României: “În fiecare zi amintim de asta”
- “Avem numai de câştigat”. Bogdan Lobonţ, apel către români înaintea barajului cu Turcia: “Să-l jucăm împreună”
- Şase români joacă AZI, înaintea barajului cu Turcia. Andrei Raţiu, duel “de foc” cu Barcelona LIVE SCORE (15:00)