Idolul lui Arda Guler este cel mai mare rival al lui Gică Hagi din Turcia

Dan Roșu Publicat: 22 martie 2026, 13:08

Arda Guler, în timpul meciului Manchester City - Real Madrid 1-2 - Profimedia Images

Arda Guler a oferit un interviu în care a vorbit despre idolii pe care i-a avut în copilărie, în fotbalul din Turcia. Fiind fost jucător al lui Fenerbahce, atacantul cotat la 90 de milioane de euro l-a ales pe Alex de Souza.

De-a lungul timpului, a existat o discuţie legat de cel mai mare jucător din istoria Turciei, “lupta” dându-se între Gică Hagi şi Alex de Souza. În cazul lui Guler, alegerea a fost simplă, ţinând cont de trecutul său.

Alex de Souza e idolul lui Arda Guler

“Unul dintre fotbaliştii pe care i-am avut ca idoli a fost Alex de Souza. Acum îi urmăresc cât pot de mult pe Mesut Ozil şi Luka Modric. Vorbim despre fotbalişti de clasă”, a spus Guler.

Hagi a jucat pentru Galatasaray timp de cinci ani (1996-2001) şi şi-a trecut în palmares 10 trofee, 4 titluri de campion, două Cupe ale Turciei, două Supercupe ale Turciei, Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

De asemenea, Hagi a marcat 73 de goluri, reuşind şi 63 de pase decisive în cele 192 de partide adunate pentru gruparea Cim Bom, în toate competiţiile.

De partea cealaltă, brazilianul Alex a evoluat la Fenerbahce timp de 8 ani, în perioada 2004-2012, cucerind 5 trofee, 3 titluri în Turcia, o Cupă şi o Supercupă a Turciei. Dacă la titluri stă mai slab decât Hagi, sud-americanul are 171 de goluri şi 144 de pase decisive, în 344 de meciuri, în toate competiţiile.

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
Cât costă o zi de schi la Predeal pe final de sezon. La 81 de ani, Elena se bucură de linişte şi pârtii libere
Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului pe care se va juca meciul. Video
Alexandru Chipciu a numit marele avantaj al României în faţa Turciei: “S-a văzut în meciul cu Austria”
EXCLUSIVCondiţia esenţială pe care o pune Edi Iordănescu pentru o revenire la naţională: “Să nu mă acuzaţi!”
Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României: “În fiecare zi amintim de asta”
“Avem numai de câştigat”. Bogdan Lobonţ, apel către români înaintea barajului cu Turcia: “Să-l jucăm împreună”
Şase români joacă AZI, înaintea barajului cu Turcia. Andrei Raţiu, duel “de foc” cu Barcelona LIVE SCORE (15:00)
Armand Duplantis, pentru a patra oară consecutiv campion mondial
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav