Basarab Panduru a prezis scorul final de la Turcia – România. Surpriza anunţată în primul 11: “Aşa începem”

Basarab Panduru a prezis scorul final de la duelul Turcia – România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul internaţional crede că învingătoarea se va decide în prelungiri.
“Pandi” a dat scorul final, 1-1, la Turcia – România. Fostul internaţional crede că turcii sunt favoriţi să se califice în finala play-off-ului.
Basarab Panduru a prezis scorul final de la Turcia – România
Basarab Panduru a alcătuit şi echipa de start a naţionalei. Fostul internaţional consideră că Vladimir Screciu îl va înlocui pe accidentatul Marius Marin.
“1-1. Așa vreau să pun, mai cu sufletul. Cred că meciul e greu și mai degrabă bate Turcia.
Eu zic Man în dreapta, Screciu închizător, Dragomir și Răzvan Marin. Așa începem meciul”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
Primul 11 al României anunţat de Basarab Panduru: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, Screciu, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă
De asemenea, Basarab Panduru a analizat şi lotul convocat de Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia. El consideră că singurul semn de întrebare este în privinţa celui de-al doilea fundaş stânga, fiind de părere că Raul Opruţ merita să fie selecţionat.
“Surpriza mi se pare Marius Coman. Dar pe cine putea să ia vârf? Singurul număr 9 din momentul ăsta este Bîrligea. Al doilea număr 9 este Coman pentru că Miculescu nu este 9. Pe cine putea să ia? Pe Paraschiv putea să-l ia?
Singurul lucru e acolo la fundașul stânga. Acolo e singura discuție. Am vorbit tot timpul de Opruț și de Borza. Dacă el îl vede mai bun pe Kevin Ciubotaru, atunci este OK, dar e totuși de discutat. Opruț mi se pare că merita”, a mai spus Basarab Panduru.
Lotul României pentru barajul cu Turcia
- PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
