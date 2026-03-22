Basarab Panduru a prezis scorul final de la Turcia – România. Surpriza anunţată în primul 11: “Aşa începem”

Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 13:53

Basarab Panduru a prezis scorul final de la Turcia – România. Surpriza anunţată în primul 11: Aşa începem

Basarab Panduru a prezis scorul final de la duelul Turcia – România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul internaţional crede că învingătoarea se va decide în prelungiri.

“Pandi” a dat scorul final, 1-1, la Turcia – România. Fostul internaţional crede că turcii sunt favoriţi să se califice în finala play-off-ului.

Basarab Panduru a prezis scorul final de la Turcia – România

Basarab Panduru a alcătuit şi echipa de start a naţionalei. Fostul internaţional consideră că Vladimir Screciu îl va înlocui pe accidentatul Marius Marin.

“1-1. Așa vreau să pun, mai cu sufletul. Cred că meciul e greu și mai degrabă bate Turcia.

Eu zic Man în dreapta, Screciu închizător, Dragomir și Răzvan Marin. Așa începem meciul”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Primul 11 al României anunţat de Basarab Panduru: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, Screciu, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

De asemenea, Basarab Panduru a analizat şi lotul convocat de Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia. El consideră că singurul semn de întrebare este în privinţa celui de-al doilea fundaş stânga, fiind de părere că Raul Opruţ merita să fie selecţionat.

“Surpriza mi se pare Marius Coman. Dar pe cine putea să ia vârf? Singurul număr 9 din momentul ăsta este Bîrligea. Al doilea număr 9 este Coman pentru că Miculescu nu este 9. Pe cine putea să ia? Pe Paraschiv putea să-l ia?

"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
Singurul lucru e acolo la fundașul stânga. Acolo e singura discuție. Am vorbit tot timpul de Opruț și de Borza. Dacă el îl vede mai bun pe Kevin Ciubotaru, atunci este OK, dar e totuși de discutat. Opruț mi se pare că merita”, a mai spus Basarab Panduru.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Cât costă o zi de schi la Predeal pe final de sezon. La 81 de ani, Elena se bucură de linişte şi pârtii libere
Cât costă o zi de schi la Predeal pe final de sezon. La 81 de ani, Elena se bucură de linişte şi pârtii libere
Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului pe care se va juca meciul. Video
Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului pe care se va juca meciul. Video
Campioana olimpică Keely Hodgkinson s-a antrenat cu pantofi împrumutaţi. Ce s-a întâmplat
Ramona Elena Verman, locul 6 la săritura în lungime, la Campionatul Mondial de sală
Idolul lui Arda Guler este cel mai mare rival al lui Gică Hagi din Turcia
Alexandru Chipciu a numit marele avantaj al României în faţa Turciei: “S-a văzut în meciul cu Austria”
EXCLUSIVCondiţia esenţială pe care o pune Edi Iordănescu pentru o revenire la naţională: “Să nu mă acuzaţi!”
Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României: “În fiecare zi amintim de asta”
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav