Basarab Panduru a prezis scorul final de la Turcia – România. Surpriza anunţată în primul 11: “Aşa începem”

“1-1. Așa vreau să pun, mai cu sufletul. Cred că meciul e greu și mai degrabă bate Turcia.

Basarab Panduru a alcătuit şi echipa de start a naţionalei. Fostul internaţional consideră că Vladimir Screciu îl va înlocui pe accidentatul Marius Marin.

“Pandi” a dat scorul final, 1-1, la Turcia – România. Fostul internaţional crede că turcii sunt favoriţi să se califice în finala play-off-ului.

Basarab Panduru a prezis scorul final de la duelul Turcia – România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul internaţional crede că învingătoarea se va decide în prelungiri.

Primul 11 al României anunţat de Basarab Panduru: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, Screciu, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

De asemenea, Basarab Panduru a analizat şi lotul convocat de Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia. El consideră că singurul semn de întrebare este în privinţa celui de-al doilea fundaş stânga, fiind de părere că Raul Opruţ merita să fie selecţionat.

“Surpriza mi se pare Marius Coman. Dar pe cine putea să ia vârf? Singurul număr 9 din momentul ăsta este Bîrligea. Al doilea număr 9 este Coman pentru că Miculescu nu este 9. Pe cine putea să ia? Pe Paraschiv putea să-l ia?