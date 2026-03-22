Fiorentina – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa suspendatului Cristi Chivu poate reveni la 8 puncte de Milan

Dan Roșu Publicat: 22 martie 2026, 13:54

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Fiorentina – Inter este unul dintre cele mai tari meciuri ale etapei a 30-a din Serie A. Pentru echipa lui Cristi Chivu, care va fi suspendat, duelul din această seară, de la ora 21:45, poate reprezenta încă un pas important către titlul din Serie A.

Înaintea meciului de pe Stadio Artemio Franchi, Inter are un avantaj de cinci puncte faţă de Milan şi de şase puncte faţă de Napoli, cele două rivale care au obţinut deja victorii în această rundă.

Fiorentina – Inter, duel tare în etapa 30 din Serie A

Astfel că în cazul unui succes, nerazzurrii ar reveni la 8 puncte de echipa lui Max Allegri. Ar fi de asemenea, prima victorie după două etape în care trupa lui Chivu a obţinut doar un punct, după 0-1 cu Milan şi 1-1 cu Atalanta.

În turul de pe “Meazza”, a fost un sec 3-0 pentru Inter, după dubla lui Hakan Chalhanoglu şi reuşita lui Sucic.

“Am luat decizia (n.r. – de silenzio stampa) împreună din cauza lucrurilor care s-au întâmplat. Prefer să vorbesc despre fotbal, nu despre scuze. Am făcut erori în acel meci, atât tehnic, cât și tactic. Ne-am pus niște întrebări, fără scuze. Nu putem controla greșelile altora.

Echipa e într-o formă bună înainte de meci, suntem pregătiți. Fotbalul e presiune, campionatul e lung, orice e posibil. Ne știm drumul, dar știm și ambițiile celorlalte echipe. Nu ne-am gândit niciodată la diferența din clasament.

Suntem concentrați pe a fi competitivi. Avem un avantaj, dar trebuie să ne concentrăm pe jocul nostru și pe lucrurile bune pe care le-am făcut”, a spus Cristi Chivu înaintea partidei.

Echipele probabile

  • Fiorentina (4-3-3): De Gea – Dodo, Pongracic, Raieri, Parisi – Mandragora, Fagioli, Brescianini – Harrison, Kean, Gudmundson
  • Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Esposito
Loading ... Loading ...
