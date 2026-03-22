Ramona Elena Verman, locul 6 la săritura în lungime, la Campionatul Mondial de sală

Atleta Ramona Elena Verman s-a clasat, duminică, pe locul 6, în finala probei de săritură în lungime, cu cea mai bună performanţă personală, la Campionatul Mondial de sală din Polonia. Alina Rotaru Kottmann a reuşit doar două sărituri şi a încheiat pe locul 11.

Ramona Elena Verman a reuşit toate cele şase încercări, iar cea mai bună, penultima, a măsurat 6.72 metri, cea mai bună performanţă personală, cu care s-a clasat pe locul 6.

La rândul său, Alina Rotaru Kottman a fost pe poziţia a 11-a, reuşind doar două sărituri (6.42 şi 6.45 metri).

Pe podium au urcat, în ordine, Agate de Sousa (Portugalia, 6.92 metri), Larissa Iapichino (Italia, 6.87) şi Natalia Linares (Columbia, 6.80).

Tot duminică, România va mai avea reprezentare în finală la aruncarea greutăţii, prin Rareş Toader.