Ramona Elena Verman, locul 6 la săritura în lungime, la Campionatul Mondial de sală

Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 13:10

Ramona Elena Verman, în timpul unei probe/ Profimedia

Atleta Ramona Elena Verman s-a clasat, duminică, pe locul 6, în finala probei de săritură în lungime, cu cea mai bună performanţă personală, la Campionatul Mondial de sală din Polonia. Alina Rotaru Kottmann a reuşit doar două sărituri şi a încheiat pe locul 11.

Ramona Elena Verman a reuşit toate cele şase încercări, iar cea mai bună, penultima, a măsurat 6.72 metri, cea mai bună performanţă personală, cu care s-a clasat pe locul 6.

La rândul său, Alina Rotaru Kottman a fost pe poziţia a 11-a, reuşind doar două sărituri (6.42 şi 6.45 metri).

Pe podium au urcat, în ordine, Agate de Sousa (Portugalia, 6.92 metri), Larissa Iapichino (Italia, 6.87) şi Natalia Linares (Columbia, 6.80).

Tot duminică, România va mai avea reprezentare în finală la aruncarea greutăţii, prin Rareş Toader.

Sâmbătă, în finală la triplusalt, Elena Taloş s-a clasat pe locul 9 (13.98 metri), iar Alexia Ioana Dospin a fost pe locul 13 (13.20).

La CM de sală de la Torun, care se încheie duminică, participă peste 500 de sportivi din 118 naţiuni.

La ediţia din 2025 a CM de sală, România nu a obţinut nicio medalie, cea mai bună clasare fiind a Alinei Rotaru Kottmann (locul 5, lungime). Ultimele medalii tricolore au fost câştigate în 2016 (Andrei Gag – argint la aruncarea greutăţii; bronz – ştafeta feminină 4×400 metri).

