Campioana olimpică Keely Hodgkinson s-a antrenat cu pantofi împrumutaţi. Ce s-a întâmplat

Campioana olimpică Keely Hodgkinson a rămas fără echipament timp de aproape două zile după ce şi-a pierdut bagajele în timpul zborului spre Polonia pentru Campionatele Mondiale de atletism în sală şi a fost nevoită să împrumute pantofi de antrenament înaintea probei feminine de 800 m, relatează Reuters.
Britanica Hodgkinson, care a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris şi a doborât recordul mondial la 800 m în sală luna trecută, s-a calificat fără probleme în finala de la Torun, înregistrând sâmbătă un timp de un minut şi 58,53 secunde.
Keely Hodgkinson s-a antrenat cu pantofi împrumutaţi
Bagajele au ajuns înainte de prima rundă, a declarat Hodgkinson reporterilor vineri, după ce a trecut cu uşurinţă de prima serie.
“Începusem să mă enervez. O fată poloneză foarte drăguţă mi-a împrumutat pantofii ei de atletism, dar mi-au provocat o băşică. Pur şi simplu nu aveam echipamentul meu şi nici suplimentele alimentare. Dar acum totul e în regulă”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani.
Hodgkinson a fost cea mai rapidă în calificări şi este favorită la medalia de aur într-o probă pe care a fost nevoită să o rateze de trei ori.
“În 2022 am ajuns până aici, dar nu am reuşit să iau startul pentru că mi-am rupt muşchii cvadricepsului. În 2024, am avut o accidentare la genunchi care m-a ţinut pe tuşă toată iarna, aşa că am ratat Glasgow. Iar anul trecut mi-am rupt muşchiul ischiogambier chiar înainte de începerea competiţiei. Aşa că a fost o experienţă emoţionantă”, a adăugat Hodgkinson.
