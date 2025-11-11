Ilie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc” - Antena Sport

Legenda Generației de Aur a retrăit fazele de aur ale României la World Cup 1994.

Ilie Dumitrescu a retrăit în platoul SuperFAZE cele mai intense momente din istoria echipei naționale – de la golurile memorabile din 1994, până la emoțiile care au unit o țară întreagă în jurul Generației de Aur.

„Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc. Dumnezeu m-a ajutat să trăiesc acele momente și să simt ce înseamnă cu adevărat mândria de a fi român.”

Despre golul lui Răducioiu cu Columbia și începutul visului

„Mie mi-a plăcut primul gol al lui Răducioiu cu Columbia. E golul care ne-a dat încredere și moral. Geniul echipei s-a ridicat la cel mai înalt nivel. Păcat că nu l-am putut ajuta pe Hagi să devină cel mai bun jucător al turneului. Dacă jucam semifinala cu Brazilia, Hagi era cel mai bun jucător al Mondialului.”

„Toți eram la maturitate. Aveam o echipă completă”

„Toți componenții lotului ajunseserăm la maturitate. Florin era la Milan, Popescu la PSV, Hagi făcea spectacol, eu eram la Steaua, cel mai bun jucător din campionatul intern. Simțeam că echipa asta are toate argumentele să facă ceva mare.”