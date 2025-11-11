Ilie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc” - Antena Sport

Legenda Generației de Aur a retrăit fazele de aur ale României la World Cup 1994.
Ilie Dumitrescu a retrăit în platoul SuperFAZE cele mai intense momente din istoria echipei naționale – de la golurile memorabile din 1994, până la emoțiile care au unit o țară întreagă în jurul Generației de Aur.
„Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc. Dumnezeu m-a ajutat să trăiesc acele momente și să simt ce înseamnă cu adevărat mândria de a fi român.”
Despre golul lui Răducioiu cu Columbia și începutul visului
„Mie mi-a plăcut primul gol al lui Răducioiu cu Columbia. E golul care ne-a dat încredere și moral. Geniul echipei s-a ridicat la cel mai înalt nivel. Păcat că nu l-am putut ajuta pe Hagi să devină cel mai bun jucător al turneului. Dacă jucam semifinala cu Brazilia, Hagi era cel mai bun jucător al Mondialului.”
„Toți eram la maturitate. Aveam o echipă completă”
„Toți componenții lotului ajunseserăm la maturitate. Florin era la Milan, Popescu la PSV, Hagi făcea spectacol, eu eram la Steaua, cel mai bun jucător din campionatul intern. Simțeam că echipa asta are toate argumentele să facă ceva mare.”
Despre șansa vieții: „Te urci în tren sau aștepți în gară”
„Am avut două sezoane foarte bune și se discuta despre un transfer al meu în străinătate. Dacă am demonstrat în campionat, se aștepta să fac ceva și la Mondial. Am zis: ăsta e momentul! Rareori ești titular la un Campionat Mondial. Dumnezeu m-a ajutat să joc la trei turnee, dar acesta a fost special. Șansa de a demonstra era unică. O iei sau n-o iei. Te urci în tren sau aștepți în gară.”
Despre golul lui Hagi cu Columbia: „Ceream mingea și eram frustrat că a dat de acolo!”
„Așteptările erau de la noi trei în atac: Hagi, Răducioiu și eu. La golul lui Hagi cu Columbia, eu ceream mingea, eram singur în careu și eram frustrat că a dat de la distanța aia!”
Ilie a dezvăluit și detaliul tactic din spatele execuției:
„La ședința tehnică, Nea Puiu ne-a arătat echipa Columbiei, iar Hagi a observat că portarul Cordoba nu stă pe linia porții. A zis: Dacă am ocazia, dau de la distanță. Și a făcut-o!”
„Hagi vedea lucruri pe care noi nici nu le observam”
„Îți amintești faza când Hagi dă de la mijlocul terenului? Noi ne uitam la adversar, el vedea altceva. La fel și la pase – era numărul 1. Când îți dădea Hagi pasa, îți dădea și soluția.”
Despre golul cu Argentina: „95% e pasa lui Hagi”
„La faza golului cu Argentina, Hagi a ridicat capul, m-a văzut și a dat pasa printre. Uitați cum păstrează linia și cum îmi oferă pasa perfectă – 95% din gol e al lui. Eu doar pun latul și e gol.”
„La imn am plâns. Am simțit că se întâmplă ceva”
Vizibil emoționat, Ilie Dumitrescu a vorbit despre momentul unic trăit în SUA:
„La imn am plâns. Am simțit că se întâmplă ceva. Cu amintirea asta o să rămân toată viața mea. E cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.”
Tricou de suflet de la Răducioiu: „E ca un frate pentru mine”
În finalul emisiunii, Florin Răducioiu i-a oferit prietenului său un tricou de retragere al Generației de Aur, cu sprijinul Superbet.
„În primul rând, e un prieten extraordinar, e ca un frate pentru mine. M-a ajutat să marchez foarte multe goluri”, a spus Răducioiu la momentul cadoului.
SuperFAZE, în fiecare luni, la Antena 1, de la ora 00:00! Ediții pline de emoție, nostalgie și faze legendare din istoria fotbalului românesc.
