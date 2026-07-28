Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius: ce urmează pentru starul lui Real Madrid

Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius şi urmează să-i facă o nouă ofertă, pentru a continua la Real Madrid. Brazilianul de 26 de ani este dorit în continuare pe Bernabeu de preşedintele clubului.
Viitorul lui Vinicius părea a fi „în aer”, după ce negocierile privind prelungirea contractului cu Real Madrid au intrat în impas. Arsenal vrea să profite de situaţia lui incertă şi să-l transfere sub comanda lui Mikel Arteta.
Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius: un nou contract pentru a rămâne la Real Madrid
Vinicius a negociat cu oficialii lui Real Madrid, dorind o creştere salarială importantă pentru a continua pe Bernabeu. Concret, de la 15 milioane de euro pe sezon, cât are în prezent, brazilianul voia să încaseze cu zece milioane de euro în plus.
Iniţial, Florentino Perez nu era de acord să-i ofere această sumă uriaşă lui Vinicius, de care se apropie doar Kylian Mbappe la Real Madrid. Cu toate acestea, preşedintele clubului s-a răzgândit în privinţa brazilianului.
Conform jurnalistului Florian Plettenberg, Real Madrid a luat hotărârea de a-i face o contraofertă lui Vinicius, în încercarea de a-l convinge pe acesta să rămână pe Bernabeu. Din ultimele informaţii apărute, brazilianul ar fi decis să accepte chiar şi o mărire cu „doar” cinci milioane de euro pe sezon a salariului său, pentru a semna prelungirea contractului.
Arsenal monitorizează în continuare situaţia lui Vinicius şi e gata să trimită o primă ofertă oficială pentru transferul starului brazilian, după cum notează jurnalistul citat anterior. Oamenii din anturajul brazilianului au fost informaţi deja de interesul venit din partea campioanei din Premier League, astfel că rămâne de văzut dacă acesta va accepta să joace pentru „tunari” din sezonul viitor.
Arsenal ar fi dispusă să-i ofere lui Vinicius un salariu de 24 de milioane de euro pe sezon. „Tunarii” sunt convinşi că brazilianul poate completa echipa lui Mikel Arteta, motiv pentru care sunt gata să-i ofere cel mai mare salariu din istoria clubului.
Bukayo Saka, starul lui Arsenal, este în prezent cel mai bine plătit jucător al echipei, încasând anual suma de 22 de milioane de euro. Acest salariu este chiar mai mare decât suma pe care Vinicius ar putea să o obţină de la Florentino Perez, în cazul prelungirii contractului cu Real Madrid.
- Real Madrid a pregătit oferta pentru Rodri! Ce sumă pune la bătaie pentru transferul de la Manchester City
- Real Madrid a bătut palma pentru transferul lui Yan Diomande de la RB Leipzig. PSG a pierdut lupta cu „Galacticii”
- Monstruos! Cum ar arăta Real Madrid după transferuri + Ce echipă inimaginabilă de rezerve ar avea
- Vinicius și-a decis viitorul! Ce se întâmplă cu starul lui Real de care s-au interesat Arsenal și Liverpool
- Barcelona a luat decizia în privința transferului lui Julian Alvarez. Anunțul presei din Spania