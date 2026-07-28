Home | Fotbal | La Liga | Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius: ce urmează pentru starul lui Real Madrid

Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius: ce urmează pentru starul lui Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 28 iulie 2026, 10:50

Comentarii
Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius: ce urmează pentru starul lui Real Madrid

Vinicius, în timpul unui meci la Real Madrid/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius şi urmează să-i facă o nouă ofertă, pentru a continua la Real Madrid. Brazilianul de 26 de ani este dorit în continuare pe Bernabeu de preşedintele clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Viitorul lui Vinicius părea a fi „în aer”, după ce negocierile privind prelungirea contractului cu Real Madrid au intrat în impas. Arsenal vrea să profite de situaţia lui incertă şi să-l transfere sub comanda lui Mikel Arteta.

Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius: un nou contract pentru a rămâne la Real Madrid

Vinicius a negociat cu oficialii lui Real Madrid, dorind o creştere salarială importantă pentru a continua pe Bernabeu. Concret, de la 15 milioane de euro pe sezon, cât are în prezent, brazilianul voia să încaseze cu zece milioane de euro în plus.

Iniţial, Florentino Perez nu era de acord să-i ofere această sumă uriaşă lui Vinicius, de care se apropie doar Kylian Mbappe la Real Madrid. Cu toate acestea, preşedintele clubului s-a răzgândit în privinţa brazilianului.

Conform jurnalistului Florian Plettenberg, Real Madrid a luat hotărârea de a-i face o contraofertă lui Vinicius, în încercarea de a-l convinge pe acesta să rămână pe Bernabeu. Din ultimele informaţii apărute, brazilianul ar fi decis să accepte chiar şi o mărire cu „doar” cinci milioane de euro pe sezon a salariului său, pentru a semna prelungirea contractului.

Reclamă
Reclamă

Arsenal monitorizează în continuare situaţia lui Vinicius şi e gata să trimită o primă ofertă oficială pentru transferul starului brazilian, după cum notează jurnalistul citat anterior. Oamenii din anturajul brazilianului au fost informaţi deja de interesul venit din partea campioanei din Premier League, astfel că rămâne de văzut dacă acesta va accepta să joace pentru „tunari” din sezonul viitor.

Arsenal ar fi dispusă să-i ofere lui Vinicius un salariu de 24 de milioane de euro pe sezon. „Tunarii” sunt convinşi că brazilianul poate completa echipa lui Mikel Arteta, motiv pentru care sunt gata să-i ofere cel mai mare salariu din istoria clubului.

Bukayo Saka, starul lui Arsenal, este în prezent cel mai bine plătit jucător al echipei, încasând anual suma de 22 de milioane de euro. Acest salariu este chiar mai mare decât suma pe care Vinicius ar putea să o obţină de la Florentino Perez, în cazul prelungirii contractului cu Real Madrid.

Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Observator
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Marcel Pușcaș face praf transferurile din SuperLiga, inclusiv de la FCSB: „Cum naiba vrei să reușești în Europa cu jucători din Serie C?”
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș face praf transferurile din SuperLiga, inclusiv de la FCSB: „Cum naiba vrei să reușești în Europa cu jucători din Serie C?”
10:35

Cupa Mondială a recordurilor! Bornele fantastice atinse pe durata turneului final
10:35

„Ce copiaţi? Prostia?” Jucătorii de la Rapid, făcuţi praf după o singură fază din meciul cu Botoşani
10:03

O nouă regulă împotriva tragerilor de timp în Anglia! Cum pot pierde echipele un jucător timp de 60 de secunde
10:02

Verdictul specialistului după faza dramatică din Botoşani – Rapid 1-1. Ce i-a reproşat arbitrului
9:44

Ultima decizie luată de Mihai Rotaru în privinţa transferului lui Ştefan Baiaram. Ce se întâmplă cu vedeta Craiovei
9:23

Cine e favorit să preia naţionala Italiei, după scandalul uriaş. Antrenorul dorit cu insistenţă
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 3 Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu 4 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială 5 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1 6 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial