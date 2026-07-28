Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius: ce urmează pentru starul lui Real Madrid

Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius şi urmează să-i facă o nouă ofertă, pentru a continua la Real Madrid. Brazilianul de 26 de ani este dorit în continuare pe Bernabeu de preşedintele clubului.

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Viitorul lui Vinicius părea a fi „în aer”, după ce negocierile privind prelungirea contractului cu Real Madrid au intrat în impas. Arsenal vrea să profite de situaţia lui incertă şi să-l transfere sub comanda lui Mikel Arteta.

Florentino Perez s-a decis în privinţa lui Vinicius: un nou contract pentru a rămâne la Real Madrid

Vinicius a negociat cu oficialii lui Real Madrid, dorind o creştere salarială importantă pentru a continua pe Bernabeu. Concret, de la 15 milioane de euro pe sezon, cât are în prezent, brazilianul voia să încaseze cu zece milioane de euro în plus.

Iniţial, Florentino Perez nu era de acord să-i ofere această sumă uriaşă lui Vinicius, de care se apropie doar Kylian Mbappe la Real Madrid. Cu toate acestea, preşedintele clubului s-a răzgândit în privinţa brazilianului.

Conform jurnalistului Florian Plettenberg, Real Madrid a luat hotărârea de a-i face o contraofertă lui Vinicius, în încercarea de a-l convinge pe acesta să rămână pe Bernabeu. Din ultimele informaţii apărute, brazilianul ar fi decis să accepte chiar şi o mărire cu „doar” cinci milioane de euro pe sezon a salariului său, pentru a semna prelungirea contractului.