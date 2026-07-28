O nouă regulă împotriva tragerilor de timp în Anglia! Cum pot pierde echipele un jucător timp de 60 de secunde

Fotbalul din Anglia continuă lupta împotriva tragerilor de timp. IFAB, forul care stabileşte regulile jocului, a aprobat noua regulă care va fi testată pe 1 august, la duelul din Cupa Ligii Angliei dintre Tranmere şi Rochdale.
Regula îi priveşte pe portarii care încearcă să tragă de timp, susţinând că au nevoie de îngrijiri medicale. În cazul în care acest lucru se întâmplă, din momentul în care echipa medicală intră pe teren, antrenorul portarului accidentat are la dispoziţie 10 secunde pentru a desemna un jucător de câmp care să iasă din joc timp de un minut.
Regulă nouă în Anglia! Dacă portarul cere îngrijiri medicale, echipa pierde un jucător timp de 60 de secunde
Dacă trec cele 10 secunde şi niciun jucător nu este ales şi comunicat arbitrului de rezervă, atunci căpitanul echipei respective este scos din joc timp de 60 de secunde.
Astfel, conducătorii fotbalului englez încearcă să elimine cât mai mult tragerile de timp. Decizia de a penaliza aceste momente vine după ce foarte mulţi portari au apelat de-a lungul timpului la acest truc, atunci când echipa lor se afla în avantaj şi au profitat de faptul că jocul trebuie întrerupt atâta timp cât portarul cere îngrijiri, iar jocul nu poate fi reluat până când echipa medicală nu îşi termină treaba.
English football has received approval from the International Football Association Board (IFAB) to introduce a new goalkeeper injury trial for the 2026-27 season.
— The FA (@FA) July 27, 2026
Bineînţeles, există şi câteva excepţii precum accidentarea în urma unui fault, sângerări, ciocniri violente de coechipieri sau accidentările grave, cae necesită activarea protocolului pentru comoţii.
Această regulă este susţinută de Federaţia Engleză, Premier League, English Footall League şi Women’s Super League, totul pentru a limita cât mai mult tragerile de timp.
- Criză la Federaţia italiană, după ce Andrea Pirlo n-a mai devenit selecţioner! Maldini şi Leonardo au demisionat!
- Yan Diomande, cale liberă spre Real Madrid! PSG a emis un comunicat dur la adresa jucătorului
- OFICIAL | Golul lui Sidny Lopes Cabral cu Argentina, cel mai frumos de la Mondial! Ce reuşite a devansat
- A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială
- Scandal în Arabia Saudită: Al Hilal vrea să scape de Karim Benzema!