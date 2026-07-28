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O nouă regulă împotriva tragerilor de timp în Anglia! Cum pot pierde echipele un jucător timp de 60 de secunde

Alex Masgras Publicat: 28 iulie 2026, 10:03

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O nouă regulă împotriva tragerilor de timp în Anglia! Cum pot pierde echipele un jucător timp de 60 de secunde

David Raya primeşte îngrijiri medicale / Getty Images

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Fotbalul din Anglia continuă lupta împotriva tragerilor de timp. IFAB, forul care stabileşte regulile jocului, a aprobat noua regulă care va fi testată pe 1 august, la duelul din Cupa Ligii Angliei dintre Tranmere şi Rochdale.

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Regula îi priveşte pe portarii care încearcă să tragă de timp, susţinând că au nevoie de îngrijiri medicale. În cazul în care acest lucru se întâmplă, din momentul în care echipa medicală intră pe teren, antrenorul portarului accidentat are la dispoziţie 10 secunde pentru a desemna un jucător de câmp care să iasă din joc timp de un minut.

Regulă nouă în Anglia! Dacă portarul cere îngrijiri medicale, echipa pierde un jucător timp de 60 de secunde

Dacă trec cele 10 secunde şi niciun jucător nu este ales şi comunicat arbitrului de rezervă, atunci căpitanul echipei respective este scos din joc timp de 60 de secunde.

Astfel, conducătorii fotbalului englez încearcă să elimine cât mai mult tragerile de timp. Decizia de a penaliza aceste momente vine după ce foarte mulţi portari au apelat de-a lungul timpului la acest truc, atunci când echipa lor se afla în avantaj şi au profitat de faptul că jocul trebuie întrerupt atâta timp cât portarul cere îngrijiri, iar jocul nu poate fi reluat până când echipa medicală nu îşi termină treaba.

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Bineînţeles, există şi câteva excepţii precum accidentarea în urma unui fault, sângerări, ciocniri violente de coechipieri sau accidentările grave, cae necesită activarea protocolului pentru comoţii.

Această regulă este susţinută de Federaţia Engleză, Premier League, English Footall League şi Women’s Super League, totul pentru a limita cât mai mult tragerile de timp.

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