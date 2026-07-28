Verdictul specialistului după faza dramatică din Botoşani – Rapid 1-1. Ce i-a reproşat arbitrului

Specialistul a dat verdictul, după faza dramatică de pe finalul meciului Botoşani – Rapid 1-1, din a doua etapă a Ligii 1. Moldovenii au reuşit să egaleze după un penalty repetat, transformat în cele din urmă de Sebastian Mailat, în minutul 90+1.
Prima execuţie a mijlocaşului moldovenilor a fost apărată de Marian Aioani. Dina Grameni se afla în careu, în momentul execuţiei, şi a intervenit pentru a respinge în out mingea parată de portarul giuleştenilor.
Verdictul specialistului după faza dramatică din Botoşani – Rapid 1-1
Cristi Balaj a transmis că decizia de a acorda penalty a fost una corectă, ţinând cont că Alexandru Paşcanu l-a ţinut în careu pe Andrei Dumiter. Fostul arbitru i-a reproşat „centralului” Marian Barbu poziţionarea pe care a avut-o în timpul acestei faze.
Totodată, Balaj a declarat că şi repetarea penalty-ului a fost corectă, deoarece Dina Grameni se afla evident în careu, în timpul primei execuţii a lui Sebastian Mailat.
„A fost o ținere pe care arbitrul nu a sesizat-o din cauza poziției neinspirate pe care a avut-o. Trebuia să fie mai mult pe diagonală.
Corecte intervențiile VAR (inclusiv aceea de a repeta lovitura de pedeapsă) și analiza arbitrului de a acorda penalty și cartonaș roșu pentru că șansa atacantului de a juca mingea a fost iminentă!
Mi-a plăcut gestica lui Barbu, care prin modul lui de a comunica, s-a făcut înțeles și acceptat de jucători!”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.
Alexandru Paşcanu, prima reacţie după penalty-ul comis în Botoşani – Rapid 1-1
Alexandru Paşcanu şi-a asumat vina, după ce a comis un penalty pe finalul partidei dintre Botoşani şi Rapid. Fundaşul giuleştenilor a subliniat, însă, şi faptul că duelul din Moldova a fost plin de intrări dure.
„Un șut la poartă, după care a plecat atacantul prin spate. Din instinct, am pus mâna pe el. Cade… dacă e ușor sau nu, să o zică el. Tot meciul au fost contacte dure și a rămas în picioare. Mi-a plăcut. A simțit o mână pe el și a căzut. Greșeala mea, îmi asum. Din păcate, plecăm doar cu un punct”, a declarat Alexandru Paşcanu, conform digisport.ro.
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