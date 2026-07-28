Verdictul specialistului după faza dramatică din Botoşani – Rapid 1-1. Ce i-a reproşat arbitrului

Specialistul a dat verdictul, după faza dramatică de pe finalul meciului Botoşani – Rapid 1-1, din a doua etapă a Ligii 1. Moldovenii au reuşit să egaleze după un penalty repetat, transformat în cele din urmă de Sebastian Mailat, în minutul 90+1.

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Prima execuţie a mijlocaşului moldovenilor a fost apărată de Marian Aioani. Dina Grameni se afla în careu, în momentul execuţiei, şi a intervenit pentru a respinge în out mingea parată de portarul giuleştenilor.

Verdictul specialistului după faza dramatică din Botoşani – Rapid 1-1

Cristi Balaj a transmis că decizia de a acorda penalty a fost una corectă, ţinând cont că Alexandru Paşcanu l-a ţinut în careu pe Andrei Dumiter. Fostul arbitru i-a reproşat „centralului” Marian Barbu poziţionarea pe care a avut-o în timpul acestei faze.

Totodată, Balaj a declarat că şi repetarea penalty-ului a fost corectă, deoarece Dina Grameni se afla evident în careu, în timpul primei execuţii a lui Sebastian Mailat.

„A fost o ținere pe care arbitrul nu a sesizat-o din cauza poziției neinspirate pe care a avut-o. Trebuia să fie mai mult pe diagonală.